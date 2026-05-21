SANY Ketengahkan Teknologi Perlombongan Pintar dan Hijau di Sidang Kemuncak Perlombongan Global 2026

SHANGHAI, 22 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Baru-baru ini, Sidang Kemuncak Perlombongan Global SANY berakhir di Xi'an, China, menghimpunkan lebih 700 peneraju industri perlombongan dari seluruh dunia. Dengan memfokuskan masa depan perlombongan pintar dan rendah karbon, SANY mempamerkan penyelesaian "Penjanaan-Grid-Beban-Storan" bersepadu, sistem perlombongan autonomi serta rangkaian penuh trak perlombongan besar. Sepanjang sidang kemuncak itu, SANY memperoleh pesanan yang dirancang melebihi RMB 10 bilion, dengan perjanjian yang ditandatangani melangkaui RMB5 bilion.

Memperkenalkan Rangkaian Penuh Trak Perlombongan Besar

Di sidang kemuncak itu, SANY mempamerkan rangkaian trak perlombongan besarnya dan melancarkan secara rasmi trak perlombongan hibrid SRT100S, penanda aras baharu dalam segmen kelas 100 tan.

Dibina untuk keadaan perlombongan yang mencabar, SRT100S menampilkan sistem pacuan terus hibrid dan motor tork tinggi, lalu meningkatkan kecekapan keseluruhan sebanyak 10%. Dengan kelajuan tertinggi 50 km/j dan kebolehnaikan 30% dalam keadaan muatan penuh, ia menawarkan prestasi kukuh merentas rupa bumi kompleks. Dilengkapi dengan pemanjang jarak dwienjin, sistem bateri kadar tinggi dan pengurusan tenaga pintar, trak itu mengurangkan kos tenaga sebanyak 20%.

Dipacu oleh inovasi berterusan, SANY kini menguasai lebih 35% pasaran global bagi trak perlombongan elektrik muatan tan besar. Trak perlombongan hibrid termasuk SET240S dan SET150S telah digunakan di lombong antarabangsa terkemuka, memberikan penjimatan bahan api yang terbukti sebanyak 10%–20% dan mengurangkan kos penyelenggaraan sehingga 30%, pada masa sama mendapat pengiktirafan pelanggan yang kukuh atas kebolehpercayaan dan prestasi.

Memacu Perlombongan Hijau Melalui Inovasi dan Penyelesaian Tenaga Bersepadu

Dalam perlombongan pintar, SANY telah membangunkan penyelesaian bersepadu yang menggabungkan pemanduan autonomi, operasi kawalan jauh dan platform data raya. Penyelesaian Perlombongan Pintar yang dipamerkan kali ini mengintegrasikan trak perlombongan autonomi, penghantaran berasaskan awan, penyelarasan trak-penggalian dan kenderaan-jalan raya, kawalan jauh serta pengumpulan peta, sekali gus menyokong pelbagai aplikasi perlombongan pintar.

Turut dipamerkan ialah SKT145Ei, trak perlombongan elektrik tulen autonomi pertama SANY. Menyokong pengambilalihan operasi di lokasi dan jarak jauh serta mod pemanduan autonomi sepenuhnya, ia membolehkan operasi fleksibel merentasi senario perlombongan yang berbeza. Hari ini, penyelesaian perlombongan pintar SANY telah digunakan di lebih 20 lombong lelubang terbuka besar di seluruh dunia, mengurus lebih 5,000 mesin pintar sambil meningkatkan keselamatan, produktiviti dan kecekapan dengan ketara.

Selain itu, SANY turut memperkenalkan penyelesaian "Penjanaan-Grid-Beban-Storan" bersepadu peneraju industrinya yang menggabungkan teknologi tenaga bersih dengan peralatan perlombongan bagi mewujudkan ekosistem sehenti yang meliputi jentera teras, pengurusan tenaga dan perkhidmatan kitar hayat.

Sidang kemuncak itu mengetengahkan kekuatan SANY yang semakin berkembang dalam penyelesaian perlombongan pintar & hijau bersepadu. Melangkah ke hadapan, SANY akan terus memajukan strategi elektrifikasi dan perlombongan pintarnya, sekali gus memacu industri perlombongan global ke arah masa depan yang lebih hijau, lebih pintar dan lebih rendah karbon.

SOURCE SANY Group