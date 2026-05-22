산이, 2026 글로벌 마이닝 서밋에서 스마트•친환경 광산 기술 공개

상하이 2026년 5월 22일 /PRNewswire/ -- 최근 중국 시안에서 열린 산이(SANY) 글로벌 마이닝 서밋(Global Mining Summit)이 성황리에 막을 내렸다. 이번 행사에는 전 세계 광산업계 리더 700여 명이 참석했으며, 지능형•저탄소 광산의 미래를 주제로 산이는 통합형 '발전-전력망-부하-저장(Generation-Grid-Load-Storage)' 솔루션, 자율 광산 시스템, 대형 광산 트럭 전 라인업을 선보였다. 산이는 행사 기간에 100억 위안이 넘는 주문 의향서를 확보했으며, 실제 계약 체결 규모는 50억 위안을 넘어섰다.

대형 광산 트럭 전 라인업 공개

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산이는 이번 서밋에서 대형 광산 트럭 제품군을 공개하고, 100톤급 시장의 새 기준으로 평가받는 하이브리드 광산 트럭 SRT100S를 공식 출시했다.

SRT100S는 혹독한 광산 환경을 고려해 설계된 차량으로 하이브리드 직결 구동 시스템과 고토크 모터를 탑재해 전체 효율을 10% 향상시켰다. 최고 속도는 시속 50km이며, 최대 적재 상태에서도 30% 경사 주행이 가능해 복잡한 지형에서도 뛰어난 성능을 발휘한다. 또한 듀얼 엔진 레인지 익스텐더(range extender), 고출력 배터리 시스템, 지능형 에너지 관리 시스템을 갖춰 에너지 비용을 20% 절감할 수 있다.

산이는 지속적인 혁신을 기반으로 현재 대형 전기 광산 트럭 분야에서 35%가 넘는 글로벌 시장 점유율 35% 확보하고 있다. SET240S와 SET150S를 포함한 하이브리드 광산 트럭은 세계 주요 광산 현장에 배치돼 연료비를 10~20% 절감하고 유지보수 비용을 최대 30% 줄이는 성과를 입증했으며, 신뢰성과 성능 면에서도 고객들로부터 높은 평가를 받고 있다.

혁신과 통합 에너지 솔루션으로 친환경 광산 실현

산이는 스마트 광산 분야에서 자율주행, 원격 운영, 빅데이터 플랫폼을 결합한 통합 솔루션을 개발했다. 이번에 공개된 스마트 마이닝 솔루션은 자율 광산 트럭, 클라우드 기반 배차 시스템, 트럭-굴착 및 차량-도로 협업 시스템, 원격 제어, 지도 수집 기능 등을 통합해 다양한 지능형 광산 운영 환경을 지원한다.

산이는 또 첫 자율주행 순수 전기 광산 트럭인 SKT145Ei도 함께 공개했다. 이 차량은 현장 및 원격 개입 기능과 완전 자율주행 모드를 모두 지원해 다양한 광산 환경에서 유연한 운용이 가능하다. 현재 산이의 지능형 광산 솔루션은 전 세계 대형 노천광산 20여 곳에 도입됐으며, 5000대가 넘는 지능형 장비를 관리하면서 안전성, 생산성, 운영 효율을 크게 향상시키고 있다.

산이는 이와 함께 업계를 선도하는 수준인 통합형 '발전-전력망-부하-저장' 솔루션도 소개했다. 청정에너지 기술과 광산 장비를 결합해 핵심 장비, 에너지 관리, 생애주기 서비스를 아우르는 원스톱 생태계를 구축해 주는 솔루션이다.

이번 서밋은 스마트•친환경 광산 통합 솔루션 분야에서 산이의 경쟁력이 지속적으로 강화되고 있음이 확인된 자리였다. 산이는 앞으로도 전동화와 지능형 광산 전략을 지속적으로 추진하며 글로벌 광산업계를 더욱 친환경적이고 스마트하며 저탄소적인 미래로 이끌어갈 계획이다.

SOURCE SANY Group