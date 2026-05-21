SANY、2026 Global Mining Summitでスマートでグリーンなマイニング技術を強調

上海、2026年5月22日 /PRNewswire/ -- SANYのGlobal Mining Summitがこのほど中国の西安で閉幕し、世界中の700人を超える鉱業界のリーダーが一堂に会しました。SANYは、インテリジェントで低炭素な採鉱の未来に焦点を当て、統合された「発電-グリッド-負荷-蓄電」ソリューション、自律型採鉱システム、および大型採鉱トラックのフルラインナップを展示しました。サミット期間中、SANYは100億人民元を超える受注を確保し、50億人民元を超える契約を締結しました。

大型鉱山機械のフルラインナップを発表

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サミットでは、SANYは大型採掘トラックファミリーを展示し、100トンクラスのセグメントにおける新たなベンチマークであるSRT100Sハイブリッド採掘トラックを正式に発表しました。

SRT100Sは、過酷な採掘条件に対応するため、ハイブリッドダイレクトドライブシステムと高トルクモーターを採用し、全体的な効率を10％向上させました。最高速度は時速50km、全負荷時の勾配率は30％で、複雑な地形でも強力な性能を発揮します。デュアル・エンジン・レンジ・エクステンダー、ハイレート・バッテリー・システム、インテリジェント・エネルギー・マネジメントを装備したこのトラックは、エネルギー・コストを20％削減します。

絶え間ないイノベーションにより、SANYは現在、大型トン数電動採掘トラックの世界市場の35％以上のシェアを占めています。SET240SとSET150Sを含むハイブリッド・マイニング・トラックは、国際的な主要鉱山に配備され、10％～20％の燃料節約と最大30％のメンテナンス・コスト削減を実証し、信頼性と性能で顧客から高い評価を得ています。

イノベーションと統合エネルギーソリューションによるグリーンマイニングの推進

スマートマイニングにおいて、SANYは自律走行、遠隔操作、ビッグデータプラットフォームを組み合わせた統合ソリューションを開発しました。今回展示されたスマート・マイニング・ソリューションは、自律走行する採掘トラック、クラウドベースの配車、トラック掘削と車両と道路の調整、遠隔操作、地図収集を統合し、インテリジェントな採掘アプリケーションを幅広くサポートします。

また、SANY初の自律走行型純電気鉱山用トラック「SKT145Ei」も展示されました。現場での操作や遠隔操作、完全自動運転モードに対応しており、さまざまな採掘シーンにおいて柔軟な運用が可能です。現在、SANYのインテリジェント採鉱ソリューションは、世界中の20以上の大規模露天掘り鉱山に導入され、安全性、生産性、および効率を大幅に向上させながら、5,000台以上のインテリジェントマシンを管理しています。

さらにSANYは、業界をリードする統合型「発電-グリッド-負荷-蓄電」ソリューションを紹介し、クリーンエネルギー技術と鉱山機械を組み合わせて、中核機械、エネルギー管理、およびライフサイクルサービスを網羅するワンストップエコシステムを構築しました。

このサミットでは、統合されたスマート＆グリーン・マイニング・ソリューションにおけるSANYの強みが強調されました。今後もSANYは、電動化とインテリジェントマイニング戦略を推進し、世界の鉱業界をより環境に優しく、よりスマートで、より低炭素な未来へと牽引していきます。

SOURCE SANY Group