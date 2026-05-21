SANY destaca las tecnologías de minería inteligente y ecológica en la Cumbre Mundial de Minería de 2026

SHANGHAI, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, la Cumbre Global de Minería de SANY concluyó en Xi'an, China, reuniendo a más de 700 líderes de la industria minera de todo el mundo. Centrada en el futuro de la minería inteligente y con bajas emisiones de carbono, SANY presentó su solución integrada de "Generación-Red-Carga-Almacenamiento", sistemas de minería autónoma y una completa gama de camiones mineros de gran tamaño. Durante la cumbre, SANY obtuvo pedidos previstos por un valor superior a los 10.000 millones de RMB, con acuerdos firmados que superan los 5.000 millones de RMB.

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Presentación de la gama completa de camiones mineros de gran tamaño

En la cumbre, SANY presentó su familia de camiones mineros de gran tamaño y lanzó oficialmente el camión minero híbrido SRT100S, un nuevo referente en el segmento de 100 toneladas.

Diseñado para las exigentes condiciones de la minería, el SRT100S cuenta con un sistema híbrido de transmisión directa y un motor de alto par, lo que aumenta la eficiencia general en un 10 %. Con una velocidad máxima de 50 km/h y una capacidad de ascenso del 30 % a plena carga, ofrece un rendimiento sólido en terrenos complejos. Equipado con un extensor de autonomía de doble motor, un sistema de baterías de alta capacidad y una gestión inteligente de la energía, el camión reduce los costes energéticos en un 20 %.

Impulsada por la innovación continua, SANY ahora posee más del 35 % del mercado mundial de camiones mineros eléctricos de gran tonelaje. Los camiones mineros híbridos, incluidos el SET240S y el SET150S, se han implementado en importantes minas internacionales, ofreciendo ahorros de combustible comprobados del 10 % al 20 % y reduciendo los costes de mantenimiento hasta en un 30 %, a la vez que han obtenido un gran reconocimiento por parte de los clientes por su fiabilidad y rendimiento.

Impulsando la minería sostenible a través de la innovación y soluciones energéticas integradas

En minería inteligente, SANY ha desarrollado una solución integrada que combina conducción autónoma, operación remota y plataformas de big data. La solución de minería inteligente presentada en esta ocasión integra camiones mineros autónomos, despacho basado en la nube, excavación de camiones y coordinación vehículo-carretera, control remoto y recopilación de mapas, lo que permite una amplia gama de aplicaciones de minería inteligente.

También se exhibió el SKT145Ei, el primer camión minero totalmente eléctrico y autónomo de SANY. Compatible con la toma de control in situ y remota, y con modos de conducción totalmente autónoma, permite una operación flexible en diferentes escenarios mineros. Actualmente, las soluciones de minería inteligente de SANY se han implementado en más de 20 grandes minas a cielo abierto en todo el mundo, gestionando más de 5.000 máquinas inteligentes y mejorando significativamente la seguridad, la productividad y la eficiencia.

Además, SANY presentó su solución integrada líder en la industria de "Generación-Red-Carga-Almacenamiento", que combina tecnologías de energía limpia con equipos mineros para crear un ecosistema integral que abarca maquinaria esencial, gestión energética y servicios de ciclo de vida.

La cumbre puso de relieve la creciente fortaleza de SANY en soluciones integradas para la minería inteligente y sostenible. En adelante, SANY continuará impulsando su estrategia de electrificación y minería inteligente, guiando a la industria minera global hacia un futuro más verde, inteligente y con bajas emisiones de carbono.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=qF2bdG_NqE8

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