Seaspan 與 Maersk 透過策略性船舶升級計劃提升船隊效率

新加坡2026年7月8日 /美通社/ -- Seaspan Corporation Pte. Ltd. (Seaspan) 是領先在前的獨立海事資產擁有方兼營運商，近日宣佈與綜合物流及貨櫃航運巨頭 A.P. Moller - Maersk (Maersk) 深化策略合作，聚焦提升雙方定期租賃船隊的營運效率。

基於逾 20 年互信的合作夥伴關係，兩間公司現正就 18 艘長期租予 Maersk 的船舶，推動全方位船舶效能提升計劃。 計劃目標是在燃料效率、載貨能力、營運靈活性及減排等多個層面，取得可衡量的成效。

作為基石舉措，合作雙方已為四艘 13,000 TEU（二十呎標準貨櫃單位））船舶共同策劃高效益改造方案，此乃 Seaspan 與 Maersk 聯合定期租賃船隊中，極具份量的升級計劃。

改造方案包括安裝軸帶發電機以降低輔助引擎油耗、完善主引擎性能、換裝新型高效螺旋槳及預旋流裝置以提高推進效率，同時預留碳捕集系統安裝空間，為日後更加嚴格的排放規例做好準備。 此外，綁紮橋將予升高以擴充貨物裝載容量，載重噸位亦同步提升，以增強裝載能力。 綜觀各項改造措施，預期可為船舶的單位艙位成本節省約 10% 至 13%，並同步增進燃料效率、營運表現及監管應對能力。

至今為止，已完成及規劃中針對 18 艘船舶的船隊升級投資，總額約為 7,500 萬美元。與此同時，更多舉措亦在積極籌備中，務求延續脫碳進程及性能躍升。

此外，專注於船舶性能、能源效率及脫碳技術的 Seaspan 策略性海事工程合資夥伴 WattSpan，亦已聯同 Maersk 及 COSCO Shipyard 簽署了不具法律約束力的合作備忘錄，訂立為期一年的協作框架，聚焦船舶升級、能源效率改善及海運脫碳技術。 計劃內容包括但不限於聯合研發、資訊交流，以及日後按個別商業協議進行的項目執行。

Seaspan 船隊營運總監 Dimitrios Panagopoulos 指出：「這種合作關係，正正展現海運業在推動脫碳時所需的務實高效協作。 我們與 Maersk、WattSpan 及 COSCO Shipyard 攜手，融合技術專業、營運洞察及長遠投資，一方面提升現有船舶表現，另一方面亦為船隊日後應用新燃料及新技術鋪路。 此乃互信合作夥伴關係如何大規模締造實質進展的強大例證。」

Maersk 租船與新船建造主管 Anda Cristescu 續稱：「Seaspan 向來是 Maersk 的重要合作夥伴，多年來為 Maersk 船隊貢獻可觀噸位。 透過與 Seaspan 緊密合作，我們期望推行船舶升級，以削減燃料成本、降低溫室氣體排放，並提升貨運容量。凡此種種，皆有助增強我們船隊的競爭力。」

關於 Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan 是全球領先的海運資產擁有和營運機構，專門為世界頂級航運公司提供固定費率的長期租賃服務。 截至 2026 年 3 月 31 日止，Seaspan 的營運船隊共有 247 艘船舶，若計入尚未交付的新造船（包括 2026 年 4 月簽約的兩艘超大型乙烷運輸船和四艘敞口龍門起重機船），在全部交付後，船隊總運力約為 250 萬標準貨櫃單位 (TEU)。

關於 A.P. Moller Maersk

A.P. Moller - Maersk 是綜合物流公司，致力連接並簡化客戶的供應鏈。 作為全球物流服務的領先企業，公司業務遍佈逾 130 個國家，擁有約 100,000 名員工。

SOURCE Seaspan Corporation