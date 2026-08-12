SISQUAL® WFM proporcionará una solución de gestión de personal (WFM) a la Policía noruega. SISQUAL® WFM, junto con Devoteam como socio local, se ha adjudicado un importante concurso público para proporcionar una solución de gestión de personal (WFM) a la Policía noruega

OPORTO, Portugal, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- La solución ayudará a la Policía de Noruega en todo el país a garantizar una planificación eficaz de los turnos y de la capacidad, ofrecerá una visión general de las competencias disponibles, facilitará la gestión operativa en tiempo real y permitirá obtener información basada en datos sobre el personal.

SISQUAL® WFM will deliver Workforce Management (WFM) solution to the Norwegian Police SISQUAL® WFM, with Devoteam as a local partner, has been awarded a major public tender to deliver a Workforce Management (WFM) solution to the Norwegian Police

"Estamos muy agradecidos por la confianza que se nos ha depositado. Ha sido uno de los procesos de contratación más exhaustivos que hemos vivido, lo que refleja tanto la complejidad del reto como la excelencia de la institución que lo ha impulsado", afirma Frederico Magalhães, fundador y CEO de SISQUAL® WFM. "Este acuerdo supone un reconocimiento a nuestra tecnología y a nuestra experiencia a la hora de ayudar a las organizaciones con actividades de importancia crítica a cumplir sus objetivos con fiabilidad y alta calidad. Estamos muy orgullosos de prestar servicio a la Policía noruega", continúa.

Facilitar el día a día de la Policía

SISQUAL® WFM cuenta con una amplia experiencia en el apoyo a organizaciones que operan con turnos complejos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que tienen una legislación laboral estricta y elevados requisitos de seguridad. En Noruega, Devoteam prestará asistencia con expertos en la gestión de proyectos.

"Devoteam se enorgullece de colaborar con SISQUAL® WFM para cumplir con los requisitos de calidad de la Policía. Consideramos que se trata de una oportunidad apasionante para aportar nuestra experiencia y establecer una colaboración eficaz y sólida tanto con el cliente como con el proveedor de tecnología. Nuestro objetivo es mitigar los riesgos de la puesta en marcha y garantizar una implementación fluida y eficaz que ayude a la policía a gestionar sus recursos de forma más inteligente", afirma Jonas Höfde, CEO de Devoteam Noruega.

El contrato se firmó el lunes 22 de junio. La puesta en marcha comenzará este otoño.

Las imágenes en alta resolución pueden utilizarse libremente.

Acerca de SISQUAL® WFM

SISQUAL® WFM es una empresa de tecnología de gestión de personal fundada en 1992. Su plataforma ayuda a las organizaciones medianas y grandes a planificar, gestionar y optimizar su personal, garantizando que la persona adecuada esté en el lugar adecuado en el momento adecuado. Con presencia en los mercados internacionales, SISQUAL® WFM presta apoyo a más de 1,5 millones de empleados y a más de 100 000 responsables de equipo en todo el mundo, ayudando a las organizaciones a mejorar la eficiencia operativa, cumplir con la legislación, reducir los costos laborales, aumentar la productividad y mejorar la conciliación entre la vida laboral y personal.

Más información en: www.sisqualwfm.com

Acerca de Devoteam

Devoteam es una de las empresas de consultoría líderes en Noruega en el ámbito de la transformación digital. Acompañamos a nuestros clientes desde las primeras fases de diseño y estrategia hasta la gestión y ejecución de las transformaciones digitales. Colaboramos con los cinco principales proveedores de tecnología en la nube: Microsoft, Google, AWS, Salesforce y ServiceNow. Como parte del Devoteam Group, con sede en París, estamos presentes en más de 20 países y contamos con más de 11 000 consultores en toda la región de EMEA.

Más información en: www.devoteam.com

Si desea realizar más comentarios, póngase en contacto con:

Frederico Magalhaes, CEO de SISQUAL® WFM

[email protected]

Jonas Höfde, CEO de Devoteam Noruega

[email protected]

FUENTE SISQUAL® WFM