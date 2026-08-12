SISQUAL® WFM ska leverera en Workforce Management-lösning (WFM) till norsk polis - tillsammans med Devoteam som lokal partner har SISQUAL® WFM vunnit en omfattande offentlig upphandling om att leverera en WFM-lösning till norsk polis

PORTO, Portugal, 12 augusti, 2026 /PRNewswire/ -- Lösningen ska hjälpa polisen i hela Norge att säkerställa effektiv schemaläggning och kapacitetsplanering, ge överblick över tillgänglig kompetens, stödja operativ ledning i realtid och möjliggöra datadrivna insikter om personalstyrkan.

SISQUAL® WFM will deliver Workforce Management (WFM) solution to the Norwegian Police SISQUAL® WFM, with Devoteam as a local partner, has been awarded a major public tender to deliver a Workforce Management (WFM) solution to the Norwegian Police

"Vi är mycket glada över det förtroende vi har fått. Detta har varit en av de mest grundliga upphandlingsprocesser vi har deltagit i, vilket speglar både utmaningens komplexitet och den höga kvaliteten hos den institution som står bakom den", sade Frederico Magalhães, grundare och vd för SISQUAL® WFM. "Avtalet är ett erkännande av vår teknik och vår erfarenhet av att hjälpa verksamhetskritiska organisationer att leverera med hög tillförlitlighet och kvalitet. Vi är mycket stolta över att få arbeta för norsk polis", fortsatte han.

Enklare arbetsdag för polisen

SISQUAL® WFM har omfattande erfarenhet av att stödja organisationer med komplexa skiftscheman dygnet runt, sträng arbetsrättslig lagstiftning och höga säkerhetskrav. I Norge kommer Devoteam att bidra med experter inom projektledning.

"Devoteam är stolta över att stödja SISQUAL® WFM i arbetet med att uppfylla polisens kvalitetskrav. Vi ser detta som en spännande möjlighet att bidra med vår expertis och skapa ett effektivt samarbete som är väl förankrat hos både kunden och teknikleverantören. Vårt mål är att minska riskerna vid införandet och säkerställa en smidig och effektiv implementering som hjälper polisen att hantera sina resurser på ett smartare sätt", sade Jonas Höfde, vd för Devoteam Norge.

Avtalet undertecknades måndagen den 22 juni. Implementeringen inleds i höst.

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Om SISQUAL® WFM

SISQUAL® WFM är ett teknikföretag inom personalplanering, Workforce Management, som grundades 1992. Företagets plattform hjälper medelstora och stora organisationer att planera, leda och optimera sin personalstyrka, så att rätt person befinner sig på rätt plats vid rätt tidpunkt. SISQUAL® WFM är verksamt på internationella marknader och stödjer fler än 1,5 miljoner medarbetare och över 100 000 teamledare världen över. Företaget hjälper organisationer att förbättra den operativa effektiviteten, följa lagstiftningen, minska personalkostnaderna, öka produktiviteten och skapa en bättre balans mellan arbete och privatliv.

Läs mer på: www.sisqualwfm.com

Om Devoteam

Devoteam är ett av Norges ledande konsultföretag inom digital transformation. Vi hjälper våra kunder från de tidiga faserna av design och strategi till ledning och genomförande av digitala transformationsprojekt. Vi samarbetar med de fem ledande leverantörerna av molnteknik: Microsoft, Google, AWS, Salesforce och ServiceNow. Som en del av Devoteam Group, med huvudkontor i Paris, finns vi representerade i över 20 länder med fler än 11 000 konsulter i EMEA-regionen.

Läs mer på: www.devoteam.com

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Frederico Magalhaes, VD för SISQUAL® WFM

[email protected]

Jonas Höfde, VD för Devoteam Norge

[email protected]