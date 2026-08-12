SISQUAL® WFM skal levere ny turnus- og kompetanseløsning til norsk politi

SISQUAL® WFM, med Devoteam som lokal partner, har vunnet et stort offentlig anbud for å levere en Workforce Management (WFM)-løsning til det norske politiet.

PORTO, Portugal, 12. august 2026 /PRNewswire/ -- Løsningen vil hjelpe politiet over hele Norge med å sikre god turnus- og kapasitetsplanlegging, , gi oversikt over tilgjengelig kompetanse, legge til rette for operativ styring i sanntid og muliggjøre datadrevet innsikt i arbeidsstyrken.

– Vi er glade for den tilliten vi blir vist. Det har vært en av de mest grundige anskaffelsesprosessene vi har opplevd og det gjenspeiler kompleksiteten i oppgaven vi skal løse og seriøsiteten til vår oppdragsgiver, sier Frederico Magalhães, grunnlegger og administrerende direktør i SISQUAL® WFM.

SISQUAL® WFM will deliver Workforce Management (WFM) solution to the Norwegian Police SISQUAL® WFM, with Devoteam as a local partner, has been awarded a major public tender to deliver a Workforce Management (WFM) solution to the Norwegian Police

– Avtalen er en anerkjennelse av vår teknologi og vår erfaring med å hjelpe samfunnskritiske organisasjoner levere pålitelig og med høy kvalitet. Vi er svært stolte over å få lov til å bistå det norske politiet, fortsetter han.

Skal gjøre arbeidsdagen enklere i politiet

SISQUAL® WFM har lang erfaring med å støtte virksomheter som har høye sikkerhetskrav, komplekse arbeidstidsbestemmelser og leverer døgnkontinuerlig i skiftordninger. I Norge skal Devoteam bistå med eksperter på prosjektledelse.

– Vi er stolte over å få bistå SISQUAL med å levere på politiets kvalitetskrav. Det er en spennende mulighet til å bidra med vår ekspertise og skape et effektivt samarbeid som er godt forankret hos både oppdragsgiver og teknologileverandør. Vårt mål er å redusere risiko og sikre en smidig og effektiv implementering som hjelper politiet til å smartere styre sine ressurser, sier Jonas Höfde, administrerende direktør for Devoteam Norge.

Kontrakten ble signert mandag 22. juni. Implementeringen starter allerede nå i høst.

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Om SISQUAL® WFM

SISQUAL® WFM er et teknologiselskap innen Workforce Management grunnlagt i 1992. Selskapets plattform hjelper mellomstore og store organisasjoner med å planlegge, administrere og optimalisere arbeidsstyrken, og sikre at rett person er på rett sted til rett tid. SISQUAL® WFM støtter mer enn 1,5 millioner ansatte og over 100 000 teamledere over hele verden, og hjelper organisasjoner forbedre driftseffektiviteten, overholde lovverket, redusere personalkostnader, øke produktiviteten og forbedre balansen mellom arbeidsliv og fritid. Les mer på: www.sisqualwfm.com

Om Devoteam

Devoteam er et av Norges ledende konsulentselskaper innen digital transformasjon. Vi bistår våre kunder fra tidligfase med design og strategi, til ledelse og gjennomføring av digitale transformasjoner. Vi er partner med de fem ledende leverandørene av skyteknologi Microsoft, Google, AWS, Salesforce og ServiceNow. Som en del av Devoteam Group med hovedkontor i Paris, er vi representert i over 20 land med over 11 000 konsulenter over hele EMEA. Les mer på: www.devoteam.com

For ytterligere kommentarer, kontakt gjerne:

Jonas Höfde, administrerende direktør i Devoteam Norge

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