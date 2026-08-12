SISQUAL® WFM zal Workforce Management (WFM) -oplossing leveren aan de Noorse politie, met Devoteam als lokale partner, na het krijgen van een belangrijke openbare aanbesteding

PORTO, Portugal, 12 augustus 2026 /PRNewswire/ -- De oplossing zal de Noorse politie in heel Noorwegen helpen om effectieve shift- en capaciteitsplanning te garanderen, een overzicht te geven van beschikbare competenties, realtime operationeel management te ondersteunen en datagedreven inzichten in het personeelsbestand mogelijk te maken.

SISQUAL® WFM will deliver Workforce Management (WFM) solution to the Norwegian Police SISQUAL® WFM, with Devoteam as a local partner, has been awarded a major public tender to deliver a Workforce Management (WFM) solution to the Norwegian Police

"We zijn blij met het vertrouwen dat in ons is gesteld. Het is een van de meest grondige aanbestedingsprocessen die we hebben meegemaakt, die zowel de complexiteit van de uitdaging als de uitmuntendheid van de instelling erachter weerspiegelt", aldus Frederico Magalhães, oprichter en CEO van SISQUAL® WFM. "De overeenkomst betekent een validering van onze technologie en onze ervaring in het versterken van missie-kritische organisaties om betrouwbaarheid en hoge kwaliteit te leveren. We zijn erg trots om de Noorse politie van dienst te mogen zijn", vervolgt hij.

De werkdag gemakkelijker maken voor de politie

SISQUAL® WFM heeft uitgebreide ervaring met het ondersteunen van organisaties die werken met complexe 24/7 shiftpatronen, strenge arbeidswetten en hoge beveiligingsvereisten. In Noorwegen zal Devoteam bijstaan met deskundigen op het gebied van projectmanagement.

"Devoteam is er trots op SISQUAL® WFM te ondersteunen bij het voldoen aan de kwaliteitseisen van de politie. We zien dit als een spannende kans om onze expertise bij te dragen en een effectieve samenwerking te creëren die goed is verankerd bij zowel de klant als de technologieprovider. Ons doel is om inzetrisico's te beperken en een soepele en effectieve implementatie te garanderen die de politie helpt hun middelen slimmer te beheren", verklaart Jonas Höfde, CEO van Devoteam Norway.

Het contract werd op maandag 22 juni ondertekend. De uitvoering begint dit najaar.

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Over SISQUAL® WFM

SISQUAL® WFM is een technologiebedrijf van Workforce Management dat in 1992 werd opgericht. Het platform helpt middelgrote en grote organisaties bij het plannen, beheren en optimaliseren van hun personeelsbestand, zodat de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plaats is. Met een aanwezigheid op internationale markten ondersteunt SISQUAL® WFM meer dan anderhalf miljoen werknemers en meer dan honderdduizend teamleiders wereldwijd, waardoor organisaties de operationele efficiëntie verbeteren, de wet naleven, de arbeidskosten verlagen, de productiviteit verhogen en de balans tussen werk en privéleven verbeteren.

Meer informatie vindt u op: www.sisqualwfm.com

Over Devoteam

Devoteam is een van Noorwegens toonaangevende adviesbureaus op het gebied van digitale transformatie. We helpen onze klanten vanaf de vroege fasen van ontwerp en strategie tot het beheer en de uitvoering van digitale transformaties. We werken samen met de vijf toonaangevende aanbieders van cloudtechnologie: Microsoft, Google, AWS, Salesforce en ServiceNow. Als onderdeel van de Devoteam Group, met hoofdkantoor in Parijs, zijn we vertegenwoordigd in meer dan twintig landen met meer dan elfduizend consultants in EMEA.

Meer informatie vindt u op: www.devoteam.com

Neem voor meer informatie contact op met:

Frederico Magalhaes, CEO van SISQUAL® WFM

[email protected]

Jonas Höfde, CEO van Devoteam Norway

[email protected]