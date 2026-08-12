SISQUAL® WFM fournira une solution de gestion des effectifs (WFM) à la police norvégienne, SISQUAL® WFM, en collaboration avec son partenaire local Devoteam, a remporté un important appel d'offres public visant à fournir une solution WFM à la police norvégienne

PORTO, Portugal, 12 août 2026 /PRNewswire/ -- Cette solution aidera la police norvégienne, dans tout le pays, à assurer une gestion efficace des plannings et de la planification des effectifs, à offrir une vue d'ensemble des compétences disponibles, à faciliter la gestion opérationnelle en temps réel et à fournir des analyses fondées sur les données concernant les effectifs.

SISQUAL® WFM will deliver Workforce Management (WFM) solution to the Norwegian Police SISQUAL® WFM, with Devoteam as a local partner, has been awarded a major public tender to deliver a Workforce Management (WFM) solution to the Norwegian Police

« Nous sommes ravis de la confiance qui nous est accordée. Il s'agit de l'un des processus d'appel d'offres les plus rigoureux auxquels nous ayons jamais participé, ce qui témoigne à la fois de la complexité du défi à relever et de l'excellence de l'institution qui en est à l'origine », déclare Frederico Magalhães, fondateur et CEO de SISQUAL® WFM. « Cet accord vient confirmer la validité de notre technologie et de notre expertise, qui permettent aux organisations dont les activités sont essentielles de fournir des prestations fiables et de grande qualité. Nous sommes très fiers de travailler pour la police norvégienne », poursuit-il.

Faciliter le travail quotidien des policiers

SISQUAL® WFM possède une vaste expérience dans l'accompagnement d'entreprises fonctionnant selon des horaires de travail complexes 24/7, soumises à une législation du travail stricte et à des exigences de sécurité élevées. En Norvège, Devoteam apportera son soutien grâce à des experts en gestion de projet.

« Devoteam est fier d'accompagner SISQUAL® WFM dans la mise en œuvre des exigences de qualité de la police. Nous y voyons une formidable opportunité de mettre à profit notre expertise et de mettre en place une collaboration efficace, solidement ancrée tant auprès du client que du fournisseur de technologies. Notre objectif est de limiter les risques liés au déploiement et de garantir une mise en œuvre fluide et efficace qui aide la police à gérer ses ressources de manière plus intelligente », déclare Jonas Höfde, CEO de Devoteam Norway.

Le contrat a été signé le lundi 22 juin. La mise en œuvre débutera cet automne.

Les images en haute résolution peuvent être utilisées librement.

À propos de SISQUAL® WFM

SISQUAL® WFM est une entreprise spécialisée dans les technologies de gestion des effectifs, fondée en 1992. Sa plateforme aide les moyennes et grandes entreprises à planifier, gérer et optimiser leurs effectifs, en veillant à ce que la bonne personne soit au bon endroit au bon moment. Présent sur les marchés internationaux, SISQUAL® WFM accompagne plus de 1,5 million de salariés et plus de 100 000 responsables d'équipe à travers le monde, aidant ainsi les entreprises à améliorer leur efficacité opérationnelle, à se conformer à la législation, à réduire leurs coûts de main-d'œuvre, à accroître leur productivité et à améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.sisqualwfm.com

À propos de Devoteam

Devoteam est l'un des principaux cabinets de conseil norvégiens spécialisés dans la transformation numérique. Nous accompagnons nos clients depuis les premières étapes de la conception et de la stratégie jusqu'à la gestion et la mise en œuvre de leurs transformations numériques. Nous travaillons en partenariat avec les cinq principaux fournisseurs de technologies cloud : Microsoft, Google, AWS, Salesforce et ServiceNow. Au sein du groupe Devoteam, dont le siège social est situé à Paris, nous sommes présents dans plus de 20 pays et comptons plus de 11 000 consultants dans la région EMEA.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.devoteam.com

Pour tout commentaire complémentaire, veuillez contacter :

Frederico Magalhaes, CEO de SISQUAL® WFM

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Jonas Höfde, CEO de Devoteam Norway

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