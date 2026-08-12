SISQUAL® WFM toimittaa Norjan poliisille työvoiman hallintaratkaisun (WFM)SISQUAL® WFM on voittanut yhdessä paikallisen kumppaninsa Devoteamin kanssa merkittävän julkisen tarjouskilpailun työvoiman hallintaratkaisun (WFM) toimittamisesta Norjan poliisille

PORTO, Portugali, 12. elokuuta 2026 /PRNewswire/ -- Ratkaisu auttaa poliisia kaikkialla Norjassa varmistamaan tehokkaan työvuoro- ja kapasiteettisuunnittelun, antaa kokonaiskuvan käytettävissä olevasta osaamisesta, tukee operatiivista johtamista reaaliajassa ja mahdollistaa henkilöstöä koskevan dataan perustuvan analyysin.

SISQUAL® WFM will deliver Workforce Management (WFM) solution to the Norwegian Police SISQUAL® WFM, with Devoteam as a local partner, has been awarded a major public tender to deliver a Workforce Management (WFM) solution to the Norwegian Police

"Olemme iloisia meille osoitetusta luottamuksesta. Kyseessä on ollut yksi perusteellisimmista kokemistamme hankintaprosesseista, mikä kuvastaa sekä haasteen monimutkaisuutta että hankinnan tehneen organisaation korkeaa tasoa," sanoo SISQUAL® WFM:n perustaja ja toimitusjohtaja Frederico Magalhães. "Sopimus osoittaa teknologiamme toimivuuden sekä kokemuksemme kriittisiä tehtäviä hoitavien organisaatioiden tukemisesta niin, että ne voivat toimia luotettavasti ja laadukkaasti. Olemme erittäin ylpeitä saadessamme palvella Norjan poliisia," hän jatkaa.

Poliisin työpäivästä sujuvampi

SISQUAL® WFM:llä on runsaasti kokemusta sellaisten organisaatioiden tukemisesta, joiden toimintaan liittyy monimutkaisia ympärivuorokautisia vuorojärjestelyjä, tiukkaa työlainsäädäntöä ja korkeita turvallisuusvaatimuksia. Norjassa Devoteam tukee hanketta projektinhallinnan asiantuntijoillaan..

"Devoteam on ylpeä saadessaan tukea SISQUAL® WFM:ää poliisin laatuvaatimusten täyttämisessä. Pidämme tätä innostavana tilaisuutena tuoda mukaan asiantuntemuksemme ja rakentaa toimiva yhteistyö, johon sekä asiakas että teknologiatoimittaja ovat vahvasti sitoutuneet. Tavoitteenamme on pienentää käyttöönottoon liittyviä riskejä ja varmistaa sujuva ja tehokas käyttöönotto, joka auttaa poliisia käyttämään resurssejaan entistä älykkäämmin," toteaa Devoteam Norwayn toimitusjohtaja Jonas Höfde.

Sopimus allekirjoitettiin maanantaina 22. kesäkuuta. Käyttöönotto alkaa tänä syksynä.

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Tietoa SISQUAL® WFM:stä

SISQUAL® WFM on vuonna 1992 perustettu työvoiman hallintateknologiaan erikoistunut yritys. Sen alusta auttaa keskisuuria ja suuria organisaatioita suunnittelemaan, hallitsemaan ja optimoimaan henkilöstöresurssejaan sekä varmistamaan, että oikea henkilö on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kansainvälisillä markkinoilla toimiva SISQUAL® WFM tukee maailmanlaajuisesti yli 1,5 miljoonan työntekijän ja yli 100 000 tiiminvetäjän työtä ja auttaa organisaatioita parantamaan operatiivista tehokkuuttaan, noudattamaan lainsäädäntöä, pienentämään työvoimakustannuksia, lisäämään tuottavuutta ja parantamaan työ- ja yksityiselämän tasapainoa.

Lue lisää osoitteessa: www.sisqualwfm.com

Tietoa Devoteamista

Devoteam on yksi Norjan johtavista digitaaliseen transformaatioon erikoistuneista konsulttiyrityksistä. Autamme asiakkaitamme digitaalisten transformaatioiden suunnittelun ja strategiatyön alkuvaiheista aina niiden johtamiseen ja toteuttamiseen asti. Teemme yhteistyötä viiden johtavan pilviteknologiatoimittajan kanssa: Microsoft, Google, AWS, Salesforce ja ServiceNow. Olemme osa Pariisissa päämajaansa pitävää Devoteam Groupia ja toimimme yli 20 maassa yli 11 000 konsultin voimin eri puolilla EMEA-aluetta.

Lue lisää osoitteessa: www.devoteam.com

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:

Frederico Magalhaes, SISQUAL® WFM:n toimitusjohtaja

[email protected]

Jonas Höfde, Devoteam Norjan toimitusjohtaja

[email protected]