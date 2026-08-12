SISQUAL® WFM skal levere en Workforce Management (WFM)-løsning til det norske politi SISQUAL® WFM har, med Devoteam som lokal partner, vundet et stort offentligt udbud om levering af en Workforce Management (WFM)-løsning til det norske politi

PORTO, Portugal, 12. august 2026 /PRNewswire/ -- Løsningen vil hjælpe det norske politi i hele Norge med at sikre en effektiv vagtplanlægning og kapacitetsplanlægning, give et overblik over de tilgængelige kompetencer, understøtte den operative ledelse i realtid og muliggøre datadrevne indsigter i arbejdsstyrken.

SISQUAL® WFM will deliver Workforce Management (WFM) solution to the Norwegian Police SISQUAL® WFM, with Devoteam as a local partner, has been awarded a major public tender to deliver a Workforce Management (WFM) solution to the Norwegian Police

"Vi er glade for den tillid, der er vist os. "Det har været en af de mest grundige udbudsprocesser, vi har oplevet, hvilket afspejler både udfordringens kompleksitet og den høje kvalitet hos den institution, der står bag," siger Frederico Magalhães, grundlægger og administrerende direktør hos SISQUAL® WFM. "Aftalen er en anerkendelse af vores teknologi og vores erfaring med at sætte missionskritiske organisationer i stand til at levere pålidelige resultater af høj kvalitet." Vi er meget stolte af at kunne betjene det norske politi," fortsætter han.

At gøre arbejdsdagen lettere for politiet

SISQUAL® WFM har omfattende erfaring med at støtte organisationer, der arbejder med komplekse 24/7-vagtplaner, strenge arbejdsmarkedslovgivninger og høje sikkerhedskrav. I Norge vil Devoteam yde bistand med eksperter inden for projektledelse.

"Devoteam er stolt af at støtte SISQUAL® WFM i at opfylde politiets kvalitetskrav. Vi ser dette som en spændende mulighed for at bidrage med vores ekspertise og skabe et effektivt samarbejde, der er solidt forankret hos både kunden og teknologileverandøren. Vores mål er at mindske risiciene ved implementeringen og sikre en problemfri og effektiv implementering, der hjælper politiet med at forvalte sine ressourcer mere effektivt," udtaler Jonas Höfde, administrerende direktør for Devoteam Norway.

Kontrakten blev underskrevet mandag den 22. juni. Gennemførelsen begynder i efteråret.

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Om SISQUAL® WFM

SISQUAL® WFM er en virksomhed inden for Workforce Management-teknologi, der blev grundlagt i 1992. Dens platform hjælper mellemstore og store virksomheder med at planlægge, styre og optimere deres medarbejderstab, så den rette person er på det rette sted på det rette tidspunkt. Med sin tilstedeværelse på internationale markeder understøtter SISQUAL® WFM mere end 1,5 millioner medarbejdere og over 100.000 teamledere verden over og hjælper dermed organisationer med at forbedre deres driftseffektivitet, overholde lovgivningen, reducere lønomkostningerne, øge produktiviteten og forbedre balancen mellem arbejde og privatliv.

Læs mere på: www.sisqualwfm.com

Om Devoteam

Devoteam er et af Norges førende konsulentfirmaer inden for digital transformation. Vi bistår vores kunder fra de tidlige faser af design og strategi til styring og gennemførelse af digitale transformationer. Vi samarbejder med de fem førende udbydere af cloud-teknologi: Microsoft, Google, AWS, Salesforce og ServiceNow. Som en del af Devoteam-koncernen, der har hovedkontor i Paris, er vi repræsenteret i over 20 lande med mere end 11.000 konsulenter i hele EMEA-regionen.

Læs mere på: www.devoteam.com

Hvis du har yderligere kommentarer, bedes du kontakte:

Frederico Magalhaes, administrerende direktør for SISQUAL® WFM

[email protected]

Jonas Höfde, administrerende direktør for Devoteam Norge

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