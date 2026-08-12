SISQUAL® WFM proporcionará una solución de gestión de personal (WFM) a la policía noruega

SISQUAL® WFM, con Devoteam como socio local, ha sido adjudicataria de una importante licitación pública para proporcionar una solución de gestión de personal (WFM) a la policía noruega

OPORTO, Portugal, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- La solución ayudará a la Policía noruega en todo el país a garantizar una planificación eficaz de turnos y capacidad, proporcionar una visión general de las competencias disponibles, respaldar la gestión operativa en tiempo real y permitir obtener información basada en datos sobre la fuerza laboral.

SISQUAL® WFM will deliver Workforce Management (WFM) solution to the Norwegian Police SISQUAL® WFM, with Devoteam as a local partner, has been awarded a major public tender to deliver a Workforce Management (WFM) solution to the Norwegian Police

"Estamos muy satisfechos con la confianza depositada en nosotros. Ha sido uno de los procesos de adquisición más exhaustivos que hemos experimentado, lo que refleja tanto la complejidad del desafío como la excelencia de la institución que lo respalda", afirmó Frederico Magalhães, fundador y consejero delegado de SISQUAL® WFM. "Este acuerdo representa una validación de nuestra tecnología y nuestra experiencia en capacitar a organizaciones de misión crítica para que operen con fiabilidad y alta calidad. Estamos muy orgullosos de servir a la Policía noruega", añadió.

Facilitando la jornada laboral de la Policía

SISQUAL® WFM cuenta con una amplia experiencia en el apoyo a organizaciones que operan con complejos sistemas de turnos rotativos 24/7, leyes laborales estrictas y altos requisitos de seguridad. En Noruega, Devoteam brindará asistencia con expertos en gestión de proyectos.

"En Devoteam nos enorgullece apoyar a SISQUAL® WFM en el cumplimiento de los requisitos de calidad de la Policía. Consideramos que esta es una excelente oportunidad para aportar nuestra experiencia y crear una colaboración eficaz, sólidamente afianzada tanto con el cliente como con el proveedor de tecnología. Nuestro objetivo es mitigar los riesgos de la implementación y garantizar una puesta en marcha fluida y eficaz que ayude a la policía a gestionar sus recursos de forma más inteligente", declaró Jonas Höfde, consejero delegado de Devoteam Norway.

El contrato se firmó el lunes 22 de junio. La implementación comenzará este otoño.

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Acerca de SISQUAL® WFM

SISQUAL® WFM es una empresa de tecnología de gestión de personal fundada en 1992. Su plataforma ayuda a organizaciones medianas y grandes a planificar, gestionar y optimizar su fuerza laboral, garantizando que la persona adecuada esté en el lugar adecuado en el momento adecuado. Con presencia en mercados internacionales, SISQUAL® WFM presta soporte a más de 1,5 millones de empleados y a más de 100.000 líderes de equipo en todo el mundo, ayudando a las organizaciones a mejorar la eficiencia operativa, cumplir con la legislación, reducir los costes laborales, aumentar la productividad y mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal.

Más información en: www.sisqualwfm.com

Acerca de Devoteam

Devoteam es una de las consultoras líderes en transformación digital en Noruega. Ayudamos a nuestros clientes desde las primeras fases de diseño y estrategia hasta la gestión y ejecución de las transformaciones digitales. Colaboramos con los cinco principales proveedores de tecnología en la nube: Microsoft, Google, AWS, Salesforce y ServiceNow. Como parte del Grupo Devoteam, con sede en París, tenemos presencia en más de 20 países con más de 11.000 consultores en EMEA.

Más información en: www.devoteam.com

Para más comentarios, contacte con:

Frederico Magalhaes, consejero delegado de SISQUAL® WFM

[email protected]

Jonas Höfde, consejero delegado de Devoteam Norway

[email protected]