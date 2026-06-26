Creación de una red óptica basada en IA para impulsar un nuevo crecimiento en la era de la IA

SHANGHÁI, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el MWC Shanghai 2026, se celebró con éxito la cumbre AI-ON, cuyo tema fue "Redes para la IA, IA para las redes". El evento reunió al Comité de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China (MIIT), a la Academia China de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CAICT), a operadores internacionales, a socios del sector y a Huawei para analizar las tendencias de las redes ópticas en la nueva era de la monetización de tokens. Los participantes compartieron experiencias prácticas sobre nuevos servicios, como los paquetes de ultragigabit/10 Gbps y la integración entre la red y la informática. En la cumbre, Huawei presentó 10 productos y soluciones innovadores de la red óptica basada en IA (AI-ON) para permitir a los operadores construir redes objetivo totalmente ópticas centradas en la IA e impulsar la adopción generalizada de los servicios de IA.

Se celebró con éxito la cumbre AI-ON Kim Jin, vicepresidente de la Línea de Productos Ópticos de Huawei, pronuncia un discurso magistral

En octubre de 2025, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) presentó la visión ION-2030 para las redes ópticas de próxima generación, para trazar el rumbo del futuro de las redes ópticas impulsadas por IA (AI-ON). Ao Li, vicepresidente de CAICT, explicó, "Las redes ópticas y la IA se potenciarán entre sí. La AI-ON dará soporte de forma eficiente a aplicaciones informáticas generalizadas, al tiempo que aprovechará los modelos de gran tamaño y los agentes de IA para avanzar hacia redes autónomas de alto nivel. China está pasando de la 'conectividad gigabit en todas partes' a la 'expansión de la tecnología 10G', para impulsar los servicios de banda ancha ultragigabit y explorar nuevas vías para mejorar la calidad de la banda ancha. La informática a nivel de milisegundos está pasando de la 'construcción de sistemas' a la 'implementación a gran escala', sentando bases sólidas y totalmente ópticas para la economía digital".

Los operadores están entrando en una nueva era de operaciones de valor

La IA está mejorando de forma considerable la comodidad de la vida digital de los hogares y potenciando la productividad de las empresas. China Mobile, China Telecom, China Unicom, Zain Jordan y Shunwang Technology compartieron sus últimas iniciativas para aprovechar las oportunidades que ofrece la IA. Al aprovechar el aumento de la velocidad de banda ancha, potencian los servicios de banda ancha domésticos mediante mejoras en la experiencia de conectividad, servicios inteligentes y asistencia proactiva. Estas innovaciones ofrecen a los hogares mejores experiencias en aplicaciones de IA y servicios de banda ancha de primera calidad, mientras que la mejora de las conexiones de línea privada y de las capacidades de los servicios integrados de informática y redes garantiza a las empresas un acceso y un uso de la informática de alta calidad. Los operadores están entrando en una nueva era de operaciones de valor. Gracias a las actualizaciones inteligentes, están sacando el máximo partido a su base instalada, ya que amplía los servicios de valor añadido y abre nuevas vías para un crecimiento sostenible.

AI-ON permite a los operadores crear redes ópticas completas centradas en IA, al impulsar el crecimiento compartido en la era de la IA

Con el fin de ayudar a los operadores a acelerar la transición hacia la era de la monetización de tokens, Huawei ha actualizado de forma integral sus 10 productos y soluciones innovadores de AI-ON. Kim Jin, vicepresidente de la Línea de Productos Ópticos de Huawei declaró: "Huawei está impulsando su estrategia de convergencia entre la óptica y la IA para facilitar el desarrollo coordinado de tecnologías ópticas y de IA. Las series de productos AI-FAN y AI-OTN permiten a los operadores construir redes objetivo totalmente ópticas centradas en la IA para lograr un funcionamiento a velocidades de ultragigabit/10 Gbps orientado al valor, lo que proporciona un acceso y un uso de la computación de alta calidad, e impulsa la adopción generalizada de los servicios de IA".

Con el fin de impulsar la generalización de la tecnología ultragigabit, Huawei ha lanzado una serie de productos AI-FTTR, entre los que se incluyen un concentrador doméstico con IA y un decodificador inteligente con IA, así como productos FTTR con Wi-Fi 7 de doble y triple banda. Con el objetivo de liderar el mercado de los 10 Gbps, Huawei ha lanzado la primera tarjeta de servicio PON de 50G de alta densidad del sector destinada al uso comercial a gran escala y ha actualizado su tecnología FTTR PON de 50G para que sea compatible con el Wi-Fi 7 de triple banda (3+3+3). Para las redes informáticas de 1 ms, Huawei ha lanzado tres soluciones: Mini OXC, OSU/fgOTN de extremo a extremo y la integración de OTN y QKD. Con el fin de aprovechar las nuevas oportunidades en el ámbito de las infraestructuras de comunicaciones de datos (DCI) a nivel nacional e internacional, Huawei ha lanzado la única solución del sector que combina un clúster OTN de gran tamaño con una solución integrada de cable submarino y terrestre. Además, con el fin de crear redes ópticas resilientes, Huawei ha lanzado soluciones de resiliencia de red como el DAS con IA y el WSON de 50 ms.

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FUENTE Huawei