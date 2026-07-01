Eskom presenta un centro de modernización en colaboración con Huawei, el cual iluminará el futuro del poder digital de Sudáfrica

JOHANNESBURGO, 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, se lanzó con éxito la ceremonia de corte de cinta para el centro de modernización de Eskom y Huawei, organizada de forma conjunta por Eskom de Sudáfrica y Huawei. Esta alianza refleja un fuerte espíritu de colaboración y compromiso compartido con la innovación, la tecnología y el desarrollo de capacidades. El apoyo de Huawei ha sido fundamental para permitir la transformación de la academia de aprendizaje de Eskom, lo que marca el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo en el viaje de aprendizaje, innovación y modernización de Eskom. El centro de modernización de Eskom y Huawei y el aula inteligente son símbolos tangibles de progreso y asociación, lo que refuerza nuestro compromiso con el desarrollo de una fuerza laboral calificada, ágil y preparada para el futuro.

Eskom y Huawei presentan un centro de modernización

El centro está equipado con un aula inteligente dedicada impulsada por las soluciones de aula inteligente de Huawei y ofrece programas de capacitación especializados para empleados de Eskom y jóvenes sudafricanos que estudian las tecnologías de la información y comunicación (TIC) de energía, redes inteligentes, ciberseguridad y operación y mantenimiento digital. Conforma un grupo de talentos localizado para digitalización de la energía y sienta bases sólidas para el desarrollo sostenible del sector energético de Sudáfrica.

Aprovechando sus tecnologías TIC y de energía digital junto con su comprobada experiencia en implementación a nivel mundial, Huawei apoyará la actualización de Eskom hacia operaciones de energía más seguras, eficientes e inteligentes. En el futuro, las dos partes profundizarán aún más la cooperación multifacética, incluido el desarrollo tecnológico conjunto y el desarrollo de talentos para empoderar al sector energético con tecnologías digitales.

En su discurso, el honorable ministro Dr. Kgosientsho Ramokgopa declaró que la modernización del sistema eléctrico y el desarrollo de talentos se refuerzan mutuamente. El lanzamiento del centro de modernización de Eskom aprovechará las tecnologías avanzadas y la experiencia en desarrollo de talentos de Huawei para abordar la escasez de talentos digitales en el sector energético de Sudáfrica, mejorar el funcionamiento seguro y estable de las redes eléctricas, aliviar la crisis de pérdida de carga de larga data y proporcionar una sólida seguridad energética para la recuperación económica de Sudáfrica.

El Dr. Mteto Nyati, presidente de la junta directiva de Eskom, señaló que la transformación digital es fundamental para la reforma y el avance de Eskom. La finalización del centro de modernización y el aula inteligente no solo fortalece las capacidades de operación de la red, sino que también cultiva talentos técnicos de próxima generación para la empresa, lo que representa un movimiento estratégico vital para el desarrollo futuro de Eskom.

Dan Marokane, director ejecutivo del Grupo Eskom, enfatizó que las soluciones integrales de TIC y energía digital de Huawei están altamente adaptadas a las necesidades prácticas de la red eléctrica de Sudáfrica. La alianza impulsará la digitalización completa del despacho de la red, el manejo de fallas y la operación y el mantenimiento, lo que mejorará considerablemente la confiabilidad del suministro eléctrico.

Agnes Mlambo, ejecutiva del grupo de distribución de Eskom, dijo que el aula inteligente dotará a los empleados de distribución de nuevos conjuntos de habilidades para mejorar sus habilidades digitales, optimizar la eficiencia de la operación de la red de distribución, garantizar un suministro de energía estable para los sectores, las empresas y los residentes y beneficiará a los hogares de toda Sudáfrica.

Como socio estratégico central en el sector de energía eléctrica, Huawei participó plenamente en la construcción general del centro de modernización, lo que demuestra las subestaciones inteligentes, los sistemas de distribución inteligentes, las soluciones de energía digital, la garantía de ciberseguridad y un conjunto completo de software y hardware para el aula inteligente.

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FUENTE Huawei