Los pagos en línea de UnionPay ya están disponibles para los servicios de Apple en 15 mercados

Los titulares de tarjetas UnionPay ahora podrán usar sus tarjetas para pagar en App Store, Apple Music, Apple TV, iCloud y más en regiones seleccionadas

SHANGHÁI, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- UnionPay International anunció hoy que expande sus servicios de pago en línea para los servicios de Apple, incluidas las suscripciones a App Store e iCloud. Los titulares de tarjetas UnionPay en 15 mercados internacionales ahora podrán usar sus tarjetas para pagar el contenido digital y los servicios de suscripción de Apple, incluidos App Store, Apple Music, Apple TV, iCloud y más.

El servicio ya está disponible en Australia, Camboya, Georgia, la RAE de Hong Kong, Indonesia, Kazajistán, Kenia, la RAE de Macao, Mongolia, Myanmar, Pakistán, Filipinas, Singapur, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos. Los titulares de tarjetas UnionPay emitidas localmente en estas regiones pueden realizar pagos en línea para los servicios de Apple utilizando su ID de Apple. Esta iniciativa destaca el compromiso de UnionPay de mejorar las experiencias de pago digital y satisfacer la creciente demanda de un acceso sin inconvenientes a contenido y servicios prémium en todo el mundo.

Acerca de UnionPay International

UnionPay International (UPI) se dedica a expandir la red global de UnionPay y a crear experiencias fluidas de pago transfronterizo. En asociación con más de 2.600 socios en todo el mundo, UPI permite aceptar tarjetas en 183 países y regiones que han sido emitidas en 84 países y regiones. UnionPay International ofrece servicios de pago transfronterizo de alta calidad, rentables y seguros a la mayor base de titulares de tarjetas del mundo y garantiza servicios locales convenientes a un número cada vez mayor de titulares de tarjetas y comerciantes de UnionPay en todo el mundo.

Más allá de las tarjetas, los servicios de pago móvil de UnionPay, incluidos UnionPay Mobile QuickPass y el pago con código QR, se aceptan en más de 100 países y regiones. Más de 200 billeteras electrónicas en 37 países y regiones fuera de China continental aceptan tarjetas UnionPay, lo que satisface las necesidades cambiantes de los usuarios en diferentes mercados.

FUENTE UnionPay International