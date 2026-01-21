webAI 委任 Paul J. Maykish 博士出任首席智能官 同時成立 webAI Intelligence Lab

新實驗室推動 webAI 的使命，打造可普及化、具主權控制及防護能力的人工智能，以應用於真實世界場景。

德州奧斯汀2026年1月22日 /美通社/ -- webAI 今日宣布，委任 Paul J. Maykish 博士出任首席智能官，並正式成立 webAI Intelligence Lab。該實驗室為一個專責單位，致力於在公共部門及企業環境中，構建具可普及性、主權控制保障及防護能力的智能技術。

PJ Maykish 博士加入 webAI，將領導新成立的智能實驗室。他此前曾出任特別競爭研究項目（Special Competitive Studies Project）技術策略副總裁，並於美國國家安全委員會擔任科技競爭事務總監。 Maykish 擁有24年軍事行動經驗，曾為美國國家人工智能安全委員會主導機密研究工作，亦曾指揮美國中央司令部聯合空中作戰中心，期間在對抗 ISIS（伊斯蘭國）的行動中推動並啟用多項人工智能計劃。

在 Maykish 博士的領導下，Intelligence Lab 將推動 webAI 的長遠願景，致力發展「超級智能」體系——該體系並非建立於單一集中式模型之上，而是由多個可互通、針對不同領域的智能系統所組成。 這些系統在設計上可安全協作、本地運作，並隨時間累積與提升整體能力。 同時亦能在當下為 webAI 平台帶來切實可行、可部署的功能提升。

webAI 創辦人兼行政總裁 David Stout 表示：「我們的使命簡單而且不容妥協——推動發展具可普及性、主權保障及防護能力的人工超級智能。 我們相信，未來的智能應該是由用戶自行擁有、營運，並能在任何有需要的地方放心使用。 Intelligence Lab 的成立，正是為了實現這個未來。」

webAI 智能實驗室將專注研發具備高度營運可靠性、數據主權保障，以及能在具競爭與高風險環境中保持韌性的智能系統。 初期重點發展範疇包括：

裝置端及邊緣運算智能，支援本地化執行

為安全性、系統完整性及對抗惡意攻擊而設計的系統架構

可重複套用的部署模式，能跨組織及不同任務情境靈活擴展

webAI 首席智能官 Maykish 博士表示：「人工智能正迅速成為關鍵的營運基建，而相關要求與門檻亦不斷提高。 Intelligence Lab 將打造讓機構能由數據、模型以至運行環境全面掌控的系統，並確保其效能與可信度足以應對真實世界的應用需求。」

此次成立緊接 webAI 早前公布的融資及估值進展，正加快公司在產品、工程及部署項目方面的招聘與投資步伐，以回應市場對主權人工智能日益增長的需求。

欲了解更多有關 webAI 及 webAI Intelligence Lab 的資訊，請瀏覽 www.webai.com 。

關於 webAI

webAI 是一個企業級人工智能平台，讓人工智能直接應用於你的數據之上。 該平台專為關鍵任務環境而設，協助機構建立及營運私有化、度身訂造的模型，同時確保完整的數據主權、即時效能，以及可預測的成本效益。

