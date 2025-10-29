Xinhua Silk Road: El Foro del Río Chishui de 2025 se celebrará en la ciudad de Maotai, Guizhou, el 28 de octubre

PEKÍN, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El Foro del Río Chishui de 2025 se celebrará en la ciudad de Maotai, en la provincia de Guizhou, al suroeste de China, el 28 de octubre de 2025.

Organizado conjuntamente por China Economic Information Service y China Moutai, el foro reunirá a cerca de 400 invitados de las principales empresas de vinos y licores del mundo, para debatir acerca de la tendencia de desarrollo de la industria mundial del alcohol y promover la comunicación y el aprendizaje mutuo de las culturas de bebidas alcohólicas chinas y extranjeras.

Durante el foro, se pondrá en marcha la Iniciativa para la Promoción del Desarrollo de Alta Calidad de la Industria Global de Bebidas Alcohólicas y se publicará la Declaración del Río Chishui sobre Vinos y Licores Finos.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348055.html

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2806682/Chishui_River_Forum.mp4

FUENTE Xinhua Silk Road