Xinhua Silk Road：2025年赤水河フォーラム（2025 Chishui River Forum）が10月28日、貴州省茅台鎮で開催

北京、2025年10月29日 /PRNewswire/ -- 2025年赤水河フォーラム（2025 Chishui River Forum）が、2025年10月28日に中国南西部の貴州省茅台鎮で開催されます。

China Economic Information ServiceとChina Moutaiが共同で主催する本フォーラムには、世界の主要なワイン・スピリッツ企業から約400名のゲストが集結し、世界の酒類産業の発展動向について議論するとともに、中国と海外の酒類文化の交流と相互理解を促進する予定です。

フォーラムでは「世界酒類産業高品質発展促進イニシアチブ（Global Liquor Industry High-Quality Development Promotion Initiative）」が発足し、「赤水河世界高級ワイン・スピリッツ宣言（Global Fine Wines & Spirits Declaration of Chishui River）」が発表されます。

原文リンク： https://en.imsilkroad.com/p/348055.html

SOURCE Xinhua Silk Road