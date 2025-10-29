Xinhua Silk Road: Forum zum Chishui-Fluss 2025 findet am 28. Oktober in der Stadt Maotai, Guizhou, statt.

BEIJING, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Das „Chishui River Forum 2025" wird am 28. Oktober 2025 in der Stadt Maotai in der südwestchinesischen Provinz Guizhou stattfinden.

Auf dem gemeinsam von China Economic Information Service und China Moutai initiierten Forum werden fast 400 Gäste aus weltweit führenden Wein- und Spirituosenunternehmen zusammenkommen, um die Entwicklungstrends der globalen Alkoholindustrie zu diskutieren sowie die Kommunikation und das Voneinanderlernen der chinesischen und ausländischen Kulturen für alkoholische Getränke zu fördern.

Während des Forums wird die „Global Liquor Industry High-Quality Development Promotion Initiative" gestartet und die „Global Fine Wines & Spirits Declaration of Chishui River" veröffentlicht.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348055.html 

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2806682/Chishui_River_Forum.mp4

