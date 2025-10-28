Xinhua Silk Road : Le Forum 2025 de la rivière Chishui se tiendra dans la ville de Maotai, dans la province du Guizhou, le 28 octobre

News provided by

Xinhua Silk Road

Oct 28, 2025

PÉKIN, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Le Forum 2025 de la rivière Chishui se tiendra dans la ville de Maotai, dans la province de Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, le 28 octobre 2025.

À l'initiative conjointe du Service d'information économique de la Chine et de China Moutai, près de 400 invités issus des principales entreprises mondiales de vins et spiritueux se réuniront lors du forum pour discuter des tendances de développement du secteur mondial des boissons alcoolisées et promouvoir la communication et l'apprentissage mutuel des cultures chinoises et étrangères en matière de boissons alcoolisées.

Au cours du forum, l'initiative de promotion du développement de haute qualité de l'industrie mondiale des spiritueux sera lancée et la déclaration mondiale sur les vins fins et spiritueux de la rivière Chishui sera lancée.

Lien initial : https://en.imsilkroad.com/p/348055.html 

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2806682/Chishui_River_Forum.mp4

