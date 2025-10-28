Xinhua Silk Road: El Foro del Río Chishui 2025 se celebrará en la ciudad de Maotai, Guizhou, el 28 de octubre

News provided by

Xinhua Silk Road

Oct 28, 2025, 11:02 ET

BEIJING, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El Foro del Río Chishui 2025 se celebrará en la ciudad de Maotai, en la provincia de Guizhou, en el suroeste de China, el 28 de octubre de 2025.

Iniciativa conjunta del Servicio de Información Económica de China y China Moutai, cerca de 400 invitados de las principales empresas de vinos y licores del mundo se reunirán en el foro para discutir la tendencia de desarrollo de la industria mundial del alcohol y promover la comunicación y el aprendizaje mutuo de las culturas de bebidas alcohólicas chinas y extranjeras.

Durante el foro, se lanzará la Iniciativa de Promoción del Desarrollo de Alta Calidad de la Industria Global de Licores y se publicará la Declaración Global de Vinos Finos y Licores del Río Chishui.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348055.html 

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2806682/Chishui_River_Forum.mp4

