Xinhua Silk Road: 10월 28일 구이저우성 마오타이진에서 2025년 츠수이허 포럼 개최

뉴스 제공처

Xinhua Silk Road

2025년 10월 28일 22:10 KST

베이징, 2025년 10월 28일 /PRNewswire/ -- 10월 28일 중국 남서부 구이저우성 마오타이진에서 2025년 츠수이허 포럼(2025 Chishui River Forum)이 열린다.

중국경제정보서비스(CEIS)와 중국마오타이(China Moutai)가 공동으로 주최하는 이 포럼에는 세계 유수의 와인 및 주류 회사에 몸담은 약 400명의 유력 인사가 참석하여 세계 주류 산업의 발전 추세를 논의하고 중국과 해외 주류 문화의 소통과 기술 교류를 증진할 예정이다.

포럼 기간에 글로벌 주류 산업 질적 성장 촉진 이니셔티브(Global Liquor Industry High-Quality Development Promotion Initiative)를 출범하고, 츠수이허 글로벌 고급 와인 및 주류 선언문도 발표할 예정이다.

원문 출처: https://en.imsilkroad.com/p/348055.html 

SOURCE Xinhua Silk Road

해당 소스에서 제공하는 다른 기사

Xinhua Silk Road: 중국 장수시 한의학 박람회...혁신과 전통의 융합

Xinhua Silk Road: 중국 장수시 한의학 박람회...혁신과 전통의 융합

수세기 동안 한의학의 유명한 산업 중심지로 자리매김해 온 중국 장수는 매년 한의학 박람회를 개최하며 중국 전통 의약품 및 치료법의 전통과 혁신의 융합을 적극적으로 추진해 왔다. 10월 16일부터 18일까지 중국 동부 장시성 장수시에서 열린 제56회 전국 약재•의약품...

Xinhua Silk Road: 중국 동부 짜오좡의 급성장한 배터리 산업

중국 동부 산둥성에 위치한 짜오좡은 20년 이상의 노력을 통해 전통적인 석탄 기지에서 신에너지 배터리 고지로 성공적으로 변모했다. 이 도시는 최적의 산업 생태계 조성을 위해 "체인 길이 + 체인 소유자 + 연합 + 펀드"라는 추진 메커니즘을 구축했다. 짜오좡...
해당 소스가 발행한 보도자료 더 보기