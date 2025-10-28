Xinhua Silk Road: 10월 28일 구이저우성 마오타이진에서 2025년 츠수이허 포럼 개최

베이징, 2025년 10월 28일 /PRNewswire/ -- 10월 28일 중국 남서부 구이저우성 마오타이진에서 2025년 츠수이허 포럼(2025 Chishui River Forum)이 열린다.

중국경제정보서비스(CEIS)와 중국마오타이(China Moutai)가 공동으로 주최하는 이 포럼에는 세계 유수의 와인 및 주류 회사에 몸담은 약 400명의 유력 인사가 참석하여 세계 주류 산업의 발전 추세를 논의하고 중국과 해외 주류 문화의 소통과 기술 교류를 증진할 예정이다.

포럼 기간에 글로벌 주류 산업 질적 성장 촉진 이니셔티브(Global Liquor Industry High-Quality Development Promotion Initiative)를 출범하고, 츠수이허 글로벌 고급 와인 및 주류 선언문도 발표할 예정이다.

원문 출처: https://en.imsilkroad.com/p/348055.html

