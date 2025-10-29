Xinhua Silk Road: La innovación y la tradición, elementos profundamente integrados en la feria comercial de medicina tradicional china en la ciudad de Zhangshu, en China

PEKÍN, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La ciudad de Zhangshu, en China, un famoso centro industrial de la medicina tradicional china (MTC) durante siglos, ha promovido de manera activa la integración de la tradición y la innovación en el ámbito de las medicinas tradicionales y los tratamientos médicos de China en su feria anual de MTC.

La 56.ª edición de la National Medicinal Materials and Pharmaceuticals Trade Fair (Feria Comercial Nacional de Materiales Medicinales y Productos Farmacéuticos) que tuvo lugar del 16 al 18 de octubre en la ciudad de Zhangshu, en la provincia de Jiangxi, en el oriente de China, sirvió de plataforma a expertos de la MTC para el intercambio de ideas innovadoras sobre temas como la protección de los recursos de la MTC y la aplicación de la tecnología de teledetección satelital con el fin de facilitar el desarrollo de alta calidad de la industria.

La feria también presentó una plataforma integral de contacto para ayudar a encontrar colaboradores para que las empresas de MTC inicien la producción masiva de las tecnologías y medicamentos innovadores más recientes. En la feria se firmaron diez acuerdos de colaboración para proyectos industriales de MTC que incluyeron el desarrollo de equipos médicos y nuevos medicamentos.

Muchos visitantes estaban emocionados en la feria por experimentar el tratamiento de MTC proporcionado por un "médico" robot o de IA. La adopción de tecnologías avanzadas en el proceso de diagnóstico permite recopilar el estado del pulso de los pacientes, así como el reconocimiento de su complexión en dos minutos, lo que les proporcionaría a los médicos de MTC referencias eficientes y precisas. No solo guarda la personalización del tratamiento de MTC basado en el síndrome de diferenciación, sino que también aumenta la eficiencia de las evaluaciones iniciales del paciente.

Por su parte, en la feria también se exhibieron muchos productos culturales creativos inspirados en la medicina tradicional china, tales como paletas de helados, pulseras y labiales elaborados con ingredientes de la MTC, para expandir aún más el uso de la MTC en la vida cotidiana de las personas.

