PÉKIN, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La ville chinoise de Zhangshu, célèbre centre industriel de la médecine traditionnelle chinoise (MTC) depuis des siècles, a activement encouragé l'intégration de la tradition et de l'innovation pour les médecines traditionnelles et les traitements médicaux en Chine lors de son salon annuel de la MTC.

photo

Le 56e salon national des matières médicinales et des produits pharmaceutiques, qui s'est tenu du 16 au 18 octobre dans la ville de Zhangshu, dans la province orientale du Jiangxi, a permis aux experts en MTC d'échanger des idées sur des sujets tels que la protection des ressources en MTC et l'application de la technologie de télédétection par satellite, dans le but de faciliter un développement de haute qualité de l'industrie.

Le salon comprenait également une plateforme unique de mise en relation pour aider les entreprises de MTC à trouver des partenaires afin de mettre en production de masse leurs derniers médicaments et technologies innovants. Dix accords de coopération sur des projets industriels de MTC couvrant l'équipement médical et le développement de nouveaux médicaments ont été signés à l'occasion du salon.

Sur le salon, de nombreux visiteurs étaient ravis d'expérimenter les traitements de MTC prodigués par un robot ou un « médecin » doté d'une intelligence artificielle. L'adoption de technologies de pointe dans le processus de diagnostic pourrait permettre de connaître le pouls des patients et d'identifier leur constitution en deux minutes, fournissant ainsi aux médecins de la MTC des références efficaces et précises. Elle conserve non seulement la personnalisation du traitement de la MTC basée sur la différenciation des syndromes, mais accroît également l'efficacité des examens initiaux des patients.

Par ailleurs, de nombreux produits culturels créatifs inspirés de la MTC, tels que des barres glacées, des bracelets et des rouges à lèvres fabriqués à partir de la MTC, ont également été présentés lors de la foire, ce qui a permis d'élargir l'utilisation de la MTC dans la vie quotidienne des gens.

Lien initial : https://en.imsilkroad.com/p/348067.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2806957/photo.jpg