Xinhua Silk Road: 중국 장수시 한의학 박람회...혁신과 전통의 융합

베이징 2025년 10월 29일 /PRNewswire/ -- 수세기 동안 한의학의 유명한 산업 중심지로 자리매김해 온 중국 장수는 매년 한의학 박람회를 개최하며 중국 전통 의약품 및 치료법의 전통과 혁신의 융합을 적극적으로 추진해 왔다.

10월 16일부터 18일까지 중국 동부 장시성 장수시에서 열린 제56회 전국 약재•의약품 무역 박람회(National Medicinal Materials and Pharmaceuticals Trade Fair)는 한의학 산업의 고품질 발전 증진을 목표로 한의학 자원 보호, 위성 원격감지 기술 적용 등의 주제에 관한 최신 아이디어를 공유하는 자리였다.

이 박람회에는 한의학 기업들이 최신 혁신 의약품과 기술을 대량 생산할 수 있도록 파트너를 찾는 원스톱 매칭 플랫폼도 마련되어 의료기기 및 신약 개발을 포함한 한의학 산업 프로젝트에 관한 10건의 협력 계약이 체결되기도 했다.

이번 행사에서는 많은 방문객들이 로봇이나 AI 의사의 한의학 치료를 체험하며 흥미를 보였다. 진단 과정에 첨단기술을 도입함으로써 2분 만에 환자의 맥을 짚고 체질을 파악할 수 있어 한의학 의사에게 효율적이고 정확한 참고 자료를 제공한다. 이는 한의학의 증후별 맞춤형 치료 원칙을 유지하면서도 초기 환자 선별 효율을 높인다.

한편 한의학에서 영감을 얻은 아이스크림 바, 팔찌, 립스틱 등 한의학의 일상적 활용 범위를 더욱 넓히는 창의적인 문화상품들도 방문객들의 눈길을 끌었다.

