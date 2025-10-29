Xinhua Silk Road: Innovación y tradición se integran en la feria de MTC en Zhangshu (China)

-Xinhua Silk Road: La innovación y la tradición se integran profundamente en la feria de medicina tradicional china en la ciudad de Zhangshu (China)

BEIJING, 29 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- La ciudad china de Zhangshu, un famoso centro industrial de medicina tradicional china (MTC) durante siglos, ha promovido activamente la integración de la tradición y la innovación en las medicinas tradicionales y los tratamientos médicos de China en su feria anual de MTC.

La 56ª Feria Nacional de Materiales Medicinales y Productos Farmacéuticos, celebrada del 16 al 18 de octubre en la ciudad de Zhangshu, provincia de Jiangxi, al este de China, brindó una plataforma para que expertos en medicina tradicional china intercambiaran ideas innovadoras sobre temas como la protección de los recursos de la medicina tradicional china y la aplicación de la tecnología de teledetección satelital, con el fin de facilitar el desarrollo de alta calidad de la industria.

La feria también contó con una plataforma integral de contactos para ayudar a las empresas de medicina tradicional china a encontrar socios para la producción en masa de sus medicamentos y tecnologías innovadoras más recientes. Durante la feria, se firmaron diez acuerdos de cooperación para proyectos industriales de medicina tradicional china que abarcan equipos médicos y el desarrollo de nuevos medicamentos.

En la feria, muchos visitantes se entusiasmaron al experimentar el tratamiento de la MTC con un robot o un "médico" con IA. La adopción de tecnología de vanguardia en el proceso de diagnóstico permitió tomar el pulso de los pacientes y determinar su constitución en dos minutos, proporcionando a los médicos especialistas en MTC referencias eficientes y precisas. Esto no solo conserva la personalización del tratamiento de la MTC basada en la diferenciación de síndromes, sino que también aumenta la eficiencia de las evaluaciones iniciales de los pacientes.

Asimismo, se exhibieron en la feria numerosos productos culturales creativos inspirados en la MTC, como helados, pulseras y labiales elaborados con MTC, lo que expandió aún más su uso en la vida diaria.

