Xinhua Silk Road：中国樟樹市のTCM見本市で深く融合する革新と伝統

中国の樟樹市は、何世紀にもわたり中国伝統医学（TCM）の産業拠点として知られており、毎年開催されるTCM見本市を通じて、中国の伝統医薬と医療の「伝統」と「革新」の融合を積極的に推進しています。

第56回全国医薬資材・医薬品展示会は、10月16日から18日にかけて中国東部・江西省の樟樹市で開催され、TCMの専門家が集い、TCM資源の保護や衛星リモートセンシング技術の応用など、最先端のテーマについて意見を交わす場となりました。同会議は、業界の高品質な発展を促進することを目的として実施されたものです。

同見本市では、最新の革新的な医薬品や技術を量産化するために、TCM関連企業がパートナーを見つけられるよう支援するワンストップ型のマッチメイキングプラットフォームも設けられました。見本市では、医療機器や新薬開発を含むTCM産業プロジェクトに関する10件の協力協定が締結されました。

会場では、多くの来場者がロボットやAIによる「医師」のTCM診療体験に興奮していました。診断プロセスへのハイテク導入により、患者の脈の状態を収集し、わずか2分で体質を識別することが可能となり、TCM医師に対して効率的かつ正確な診断参考情報を提供しました。この技術は、症状に基づいて治療を行うというTCM本来の個別化医療の特徴を維持するだけでなく、初期診断の効率も高めました。

同時に、TCMをテーマにした創造的な文化製品として、漢方成分を使用したアイスバーやブレスレット、口紅なども多数展示され、人々の日常生活におけるTCMの活用範囲をさらに広げました。

