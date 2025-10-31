新華絲路：中國樟樹中醫藥交易會深度融合創新與傳統

交易會還特設了一站式對接平台，助力中醫藥企業為其最新的創新藥物和技術尋找合作夥伴，實現規模化生產。會上簽署了十項中醫藥產業項目合作協議，涵蓋醫療設備和新藥研發領域。

展會期間，眾多參觀者興致勃勃地體驗了由機器人或AI「醫生」提供的中醫診療服務。高科技在診斷過程中的應用，能夠在兩分鐘內採集患者的脈象信息並識別其體質，為中醫師提供高效、精準的參考依據。這不僅保留了中醫辨證施治的個性化特色，也提高了初步篩查病人的效率。

與此同時，交易會上還展出了多款融入中醫藥元素的文創產品，例如中藥製成的冰棍、手鏈和口紅等，進一步拓展了中醫藥在人們日常生活中的應用場景。

