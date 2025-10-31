新華絲路：中國樟樹中醫藥交易會深度融合創新與傳統

新聞提供者

新華絲路

31 10月, 2025, 16:29 CST

北京 2025年10月31日 /美通社/ -- 被譽為「中國藥都」的樟樹市是中國歷史悠久的中藥產業中心，該市在其年度中醫藥交易會上，積極推動中國傳統醫藥與診療服務實現傳統與創新的融合。

第五十六屆全國藥材藥品交易會於10月16日至18日在中國東部江西省樟樹市舉行。本屆交易會為中醫藥專家提供了一個交流平台，圍繞中醫藥資源保護、衛星遙感技術應用等前沿議題展開探討，旨在促進行業高質量發展。

(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)
(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

交易會還特設了一站式對接平台，助力中醫藥企業為其最新的創新藥物和技術尋找合作夥伴，實現規模化生產。會上簽署了十項中醫藥產業項目合作協議，涵蓋醫療設備和新藥研發領域。

展會期間，眾多參觀者興致勃勃地體驗了由機器人或AI「醫生」提供的中醫診療服務。高科技在診斷過程中的應用，能夠在兩分鐘內採集患者的脈象信息並識別其體質，為中醫師提供高效、精準的參考依據。這不僅保留了中醫辨證施治的個性化特色，也提高了初步篩查病人的效率。

與此同時，交易會上還展出了多款融入中醫藥元素的文創產品，例如中藥製成的冰棍、手鏈和口紅等，進一步拓展了中醫藥在人們日常生活中的應用場景。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/348067.html

SOURCE 新華絲路

來自同一來源

新華絲路：2025金融街論壇年會周一開幕 聚焦全球金融高質量發展

2025金融街論壇年會於10月27日（周一）在北京開幕，中外嘉賓齊聚一堂，共商推動全球金融高質量發展之道。 本屆年會以「創新、變革、重塑下的全球金融發展」為主題，設有主論壇、平行論壇、2025金融科技大會等多項活動。...
新華絲路：古城泉州煥活文化遺產 開闢發展新機遇

新華絲路：古城泉州煥活文化遺產 開闢發展新機遇

位於中國東南部福建省的港口城市泉州，以其悠久的歷史和豐富的文化而聞名。該市在加大文化遺產保護力度的同時，也正採取措施讓這些瑰寶煥發新生，以創造新的發展機遇。 作為古代海上絲綢之路上的「東方第一大港」，泉州擁有22處文化遺址被列入聯合國教科文組織的《世界遺產名錄》。...
此來源更多新聞稿

探索

保健與醫院

保健與醫院

醫療制藥

醫療制藥

制藥業

制藥業

相關題材的新聞稿