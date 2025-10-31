新華絲路：中國樟樹中醫藥交易會深度融合創新與傳統
北京 2025年10月31日 /美通社/ -- 被譽為「中國藥都」的樟樹市是中國歷史悠久的中藥產業中心，該市在其年度中醫藥交易會上，積極推動中國傳統醫藥與診療服務實現傳統與創新的融合。
第五十六屆全國藥材藥品交易會於10月16日至18日在中國東部江西省樟樹市舉行。本屆交易會為中醫藥專家提供了一個交流平台，圍繞中醫藥資源保護、衛星遙感技術應用等前沿議題展開探討，旨在促進行業高質量發展。
交易會還特設了一站式對接平台，助力中醫藥企業為其最新的創新藥物和技術尋找合作夥伴，實現規模化生產。會上簽署了十項中醫藥產業項目合作協議，涵蓋醫療設備和新藥研發領域。
展會期間，眾多參觀者興致勃勃地體驗了由機器人或AI「醫生」提供的中醫診療服務。高科技在診斷過程中的應用，能夠在兩分鐘內採集患者的脈象信息並識別其體質，為中醫師提供高效、精準的參考依據。這不僅保留了中醫辨證施治的個性化特色，也提高了初步篩查病人的效率。
與此同時，交易會上還展出了多款融入中醫藥元素的文創產品，例如中藥製成的冰棍、手鏈和口紅等，進一步拓展了中醫藥在人們日常生活中的應用場景。
