Xinhua Silk Road: Representantes de un grupo de expertos recorren la sede central de JD.com para conocer sus innovaciones en inteligencia digital

BEIJING, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Una comitiva de un grupo de expertos integrada por representantes gubernamentales y especialistas del sector de China y otras partes del mundo realizó un estudio de campo en los predios de la sede central de JD.com para conocer de primera mano las dinámicas de innovación de esta empresa de base tecnológica.

El campus de la sede central de JD.com, ubicado en la Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Beijing, abarca cerca de 30 hectáreas con una superficie total construida superior a los 2 millones de metros cuadrados y representa una comunidad de oficinas modernas que integra la sofisticación tecnológica con un diseño centrado en las personas.

Durante la visita, la delegación se reunió ante la maqueta arquitectónica detallada del campus de JD.com. Esta maqueta ilustra el clúster industrial de JD.com así como la planificación de su red global de oficinas, lo que resalta la visión estratégica y el marco de desarrollo de este líder tecnológico.

La comitiva continuó luego al salón de exposiciones culturales, donde la tecnología integrada de luces y sombras y las exhibiciones físicas recrearon de manera detallada la evolución de JD.com desde sus inicios como un pequeño mostrador en Zhongguancun hasta convertirse en una empresa de la lista Fortune Global 500. A lo largo de su trayectoria, JD.com no solo ha sido testigo del rápido desarrollo económico de China, sino que ha emergido como representante ejemplar del equilibrio que se puede conseguir entre la innovación y la responsabilidad empresarial en la era digital.

Christophe de Contenson, alcalde de Couzon en la región de Auvernia-Ródano-Alpes en Francia, señaló que la sede central de JD.com es tan espléndida como una ciudad, con una escala operativa y un volumen comercial igual de impresionantes.

La delegación visitó luego la pantalla de big data "JD Today" en el área de exposición JD Vision. En dicha pantalla, se muestran de manera dinámica los datos de transacciones en tiempo real a través de mapas de calor y clasificaciones de ventas de categorías de productos, que esbozan claramente las áreas de interés y tendencias de consumo a nivel nacional. Todo el proceso mostró de manera palpable la eficiencia operativa de JD Logistics y el vibrante dinamismo de la economía de consumo de China.

Durante la sesión de intercambio después del recorrido, los ejecutivos de JD.com presentaron de manera exhaustiva el perfil integral de la corporación y el diseño comercial de JD Global Sales. Desde sus inicios en 2015, la empresa se ha expandido a más de 100 países y regiones, y ha creado más de 20.000 marcas internacionales. A través de modelos innovadores y el aprovechamiento de su cadena de suministro inteligente digital con casi 90 depósitos aduaneros e internacionales, JD Global Sales está comprometida con la creación de vías eficientes para que marcas internacionales accedan al mercado chino.

En 2025, JD.com se ubicó en el puesto 44 de la lista Fortune Global 500 y aseguró el 10.° lugar en la lista de 2025 de las 500 mejores empresas chinas.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348388.html

