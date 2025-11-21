- Xinhua Silk Road: Una delegación de un grupo de expertos visita la sede mundial de JD.com y conoce de primera mano sus innovaciones en inteligencia digital

PEKÍN, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Una delegación de expertos integrada por representantes gubernamentales y especialistas de la industria de China y del extranjero realizó el lunes un estudio de campo en el campus de la sede mundial de JD.com, obteniendo información de primera mano sobre la dinámica de innovación de esta empresa tecnológica.

photo

El campus de la sede mundial de JD.com, ubicado en la zona de desarrollo económico y tecnológico de Pekín, abarca más de 30 hectáreas con una superficie total construida que supera los 2 millones de metros cuadrados, lo que representa una moderna comunidad de oficinas que integra la sofisticación tecnológica con un diseño centrado en el ser humano.

Durante la visita, la delegación se reunió ante la maqueta arquitectónica detallada del campus de la sede central de JD.com. La maqueta muestra el conjunto de oficinas centrales de JD.com y la planificación de su red global de oficinas, destacando la visión estratégica mundial y el marco de desarrollo de este líder tecnológico.

Posteriormente, la delegación se dirigió a la sala de exposiciones culturales, donde la tecnología integrada de luces y sombras, junto con exhibiciones físicas, muestra vívidamente la evolución de JD.com, desde un pequeño mostrador en Zhongguancun hasta convertirse en una empresa Fortune Global 500. A lo largo de su trayectoria, JD.com no solo ha sido testigo del rápido desarrollo económico de China, sino que también se ha consolidado como un ejemplo a seguir en el equilibrio entre innovación y responsabilidad corporativa en la era digital.

Christophe de Contenson, alcalde de Couzon, en la región francesa de Auvernia-Ródano-Alpes, comentó que la sede de JD.com es tan magnífica como una ciudad, con una escala operativa y un volumen de negocio igualmente impresionantes.

Posteriormente, la delegación se dirigió a la pantalla gigante de datos "JD Today" en la zona de exposición de JD Vision. En ella, los datos de transacciones en tiempo real se visualizan dinámicamente mediante mapas de calor y clasificaciones de ventas por categoría de producto, destacando claramente los principales focos de consumo y las tendencias a nivel nacional. Todo el proceso demostró vívidamente la eficiencia operativa de JD Logistics y el vibrante dinamismo de la economía de consumo china.

Durante la sesión de intercambio posterior a la visita, los ejecutivos de JD.com presentaron de forma sistemática el perfil integral de la corporación y el modelo de negocio de JD Global Sales. Desde su creación en 2015, la empresa se ha expandido a más de 100 países y regiones, incorporando más de 20.000 marcas internacionales. Mediante modelos innovadores y aprovechando su cadena de suministro digital inteligente, con cerca de 90 almacenes aduaneros y en el extranjero, JD Global Sales se compromete a crear vías eficientes para que las marcas internacionales accedan al mercado chino.

En 2025, JD.com ocupó el puesto 44 en la lista Fortune Global 500 y se aseguró el décimo lugar en la lista de las 500 principales empresas chinas de 2025.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/348388.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2828575/photo.jpg