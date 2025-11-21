Xinhua Silk Road: 싱크탱크 대표단 JD.com 글로벌 본사 내방, 디지털 인텔리전스 혁신 체험

베이징 2025년 11월 21일 /PRNewswire/ -- 중국과 해외 정부 대표자, 업계 전문가들로 구성된 싱크탱크 대표단이 월요일 JD.com의 글로벌 본사 캠퍼스를 방문해 기술 혁신의 생생한 현장을 눈으로 보고 느꼈다.

JD.com 글로벌 본사 캠퍼스는 베이징 경제기술개발구(Beijing Economic-Technological Development Area)에 위치해 있으며 30헥타르가 넘는 대지에 연면적 2백만 제곱미터가 넘는 규모로, 기술적 정교함과 인간 중심 디자인이 결합된 현대적 사무공간이다.

대표단은 JD.com 본사 캠퍼스를 정밀하게 축소해 놓은 모형 앞에서 일정을 시작했다. JD.com 본사 클러스터와 글로벌 오피스 네트워크를 보여주는 모형으로 JD.com의 글로벌 전략 비전과 발전 체계를 한 눈에 볼 수 있는 시설이다.

대표단은 이어서 문화 전시관으로 이동해 중관춘(Zhongguancun)의 작은 카운터에서 시작해 포춘지 선정 글로벌 500대 기업이 되기까지 JD.com의 발전 과정을 명암 통합 기술과 실물 디스플레이를 통해 살펴보았다. JD.com은 성장 과정에서 중국의 급속한 경제 발전을 함께 했을 뿐만 아니라 디지털 시대에 혁신과 사회적 책임을 다하는 모범적 기업으로 부상했다.

프랑스 오베르뉴 론 알프(Auvergne-Rhone-Alpes) 지방 쿠종(Couzon)시 크리스토프 드 콘텐송(Christophe de Contenson) 시장은 JD.com 본사를 보고는 도시만큼이나 웅장한데다 운영 규모와 비즈니스 규모도 인상적이라고 소감을 밝혔다.

대표단은 이어서 JD 비전 전시 존 안에 있는 'JD 투데이'(JD Today) 빅데이터 화면 쪽으로 자리를 옮겼다. 실시간 거래 데이터를 히트 맵과 제품 카테고리 판매 순위를 통해 눈으로 실시간 확인할 수 있는 화면이었다. 전국의 소비 현황과 추세가 화면에 뚜렷이 드러났다. 대표단은 JD 로지스틱스(Logistics)의 경영 효율과 중국 소비자 경제의 역동성을 생생히 확인할 수 있었다.

JD.com 경영진은 견학 후 미팅에서 회사의 개요와 JD 글로벌 세일즈(Global Sales)의 사업 현황을 일목요연하게 발표했다. 2015년 창업해 100여 국가와 지역으로 사업을 확장하기까지 과정을 설명하고 2만여 가지 해외 브랜드도 소개했다. JD 글로벌 세일즈는 혁신적인 모델과 보세 및 해외 창고 90여 곳을 망라한 디지털 지능형 공급망을 앞세워 해외 브랜드의 중국 시장 진출을 효율적으로 지원하고 있다.

JD.com은 2025년 포춘지 선정 글로벌 500대 기업 순위에서 44위에 올랐으며, 2025년 중국 500대 기업 순위에서는 10위를 차지했다.

