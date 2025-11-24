新華絲路：智庫代表團參觀京東全球總部，感受數智化創新成果

參觀期間，代表團一行來到京東總部基地沙盤模型前，該模型展示了京東的總部集群及其在海內外辦公場所的建設規劃，凸顯了這家科技巨頭的全球戰略視野與發展格局。

隨後，代表團前往文化展廳，這裡通過光影技術與實物展陳的結合，生動呈現了京東從中關村一個小櫃檯成長為世界500強企業的歷程。一路走來，京東不僅見證了中國經濟的快速發展，更成為了數字化時代企業創新與責任並重的傑出代表。

法國奧弗涅-羅訥-阿爾卑斯大區庫宗市市長克裡斯托夫•德•孔唐松表示，京東總部恢弘如一座城市，業務體量和規模同樣令人驚歎。

接著，代表團一行來到京東視界展區的「今日京東」大數據屏前。屏幕上，實時交易數據通過熱力圖和品類銷量榜單動態呈現，清晰勾勒出全國消費熱點與趨勢。整個過程生動展示了京東物流的高效運轉和中國消費經濟的蓬勃活力。

在考察結束後的交流環節，京東相關負責人系統介紹了京東集團詳情和京東全球購的業務佈局。該業務自2015年探索以來，已覆蓋全球100多個國家和地區，引入逾2萬個海外品牌。通過創新模式，並依托數智化供應鏈與近90個保稅及海外倉，京東全球購致力於為海外品牌進入中國市場搭建高效通路。

2025年，京東集團位列《財富》世界500強第44位，併入選《2025中國企業500強榜單》第10名。

