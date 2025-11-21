Xinhua Silk Road : une délégation d'un club de réflexion visite le siège mondial de JD.com et découvre ses innovations en matière d'intelligence numérique

PÉKIN, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Une délégation d'un club de réflexion composée de représentants du gouvernement et d'experts de l'industrie de Chine et de l'étranger a effectué lundi une étude de terrain sur le campus du siège mondial de JD.com, obtenant des informations de première main sur la dynamique d'innovation de cette entreprise axée sur la technologie.

photo

Le campus du siège mondial de JD.com, situé dans la zone de développement économique et technologique de Pékin, s'étend sur plus de 30 hectares avec une surface totale de plus de 2 millions de mètres carrés, représentant une communauté de bureaux modernes qui intègre la sophistication technologique avec un design centré sur l'humain.

Au cours de la visite, la délégation a pu admirer la maquette architecturale détaillée du campus du siège de JD.com. Le modèle reproduit le siège de JD.com et la planification de son réseau mondial de bureaux, mettant en évidence la vision stratégique mondiale et le cadre de développement de ce leader technologique.

La délégation a ensuite visité la salle d'exposition culturelle, où la technologie intégrée de l'ombre et de la lumière et les expositions physiques retracent de manière vivante l'évolution de JD.com, qui est passé d'un petit comptoir à Zhongguancun à une entreprise figurant au classement Fortune Global 500. Tout au long de son parcours, JD.com a non seulement été le témoin du développement économique rapide de la Chine, mais s'est également imposé comme un représentant exemplaire de l'équilibre entre l'innovation et la responsabilité des entreprises à l'ère numérique.

Christophe de Contenson, maire de Couzon, en Auvergne-Rhône-Alpes, a fait remarquer que le siège de JD.com est aussi magnifique qu'une ville, avec une échelle opérationnelle et un volume d'affaires tout aussi impressionnants.

La délégation e ensuite découvert l'écran de big data « JD Today » dans la zone d'exposition JD Vision. Sur l'écran, les données de transaction en temps réel sont visualisées de manière dynamique par le biais de cartes thermiques et de classements des ventes par catégorie de produits, mettant clairement en évidence les points névralgiques et les tendances de la consommation nationale. L'ensemble du processus a mis en évidence l'efficacité opérationnelle de JD Logistics et le dynamisme de la consommation chinoise.

Au cours de la séance d'échange qui a suivi la visite, les dirigeants de JD.com ont systématiquement présenté le profil mondial de l'entreprise et l'organisation des activités de JD Global Sales. Depuis sa création en 2015, l'entreprise s'est développée dans plus de 100 pays et régions, introduisant plus de 20 000 marques étrangères. Grâce à des modèles innovants et à sa chaîne d'approvisionnement numériquement intelligente, qui compte près de 90 entrepôts sous douane et à l'étranger, JD Global Sales s'engage à créer des voies efficaces pour permettre aux marques internationales d'accéder au marché chinois.

En 2025, JD.com a été classé 44e sur la liste Fortune Global 500 et a obtenu la 10e place sur la liste 2025 des 500 premières entreprises chinoises.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/348388.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2828575/photo.jpg