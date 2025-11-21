Xinhua Silk Road: Think-Tank-Delegation besichtigt den globalen Hauptsitz von JD.com und lernt dessen Innovationen im Bereich der digitalen Intelligenz kennen

PEKING, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- Eine Think-Tank-Delegation, bestehend aus Regierungsvertretern sowie Branchenexperten aus dem In- und Ausland, führte am Montag eine Feldstudie auf dem Campus des globalen Hauptsitzes von JD.com durch und erhielt dabei aus erster Hand Einblicke in die Innovationsdynamik dieses technologieorientierten Unternehmens.

photo

JD.coms globaler Hauptsitz-Campus, gelegen in der „Beijing Economic-Technological Development Area", erstreckt sich über mehr als 30 Hektar mit einer Gesamtfläche von mehr als 2 Millionen Quadratmetern und stellt eine moderne Bürogemeinschaft dar, die technologische Raffinesse mit menschenzentriertem Design verbindet.

Während des Besuchs versammelte sich die Delegation vor dem detaillierten Architekturmodell des Hauptsitzes von JD.com. Das Modell veranschaulicht den Hauptsitz-Cluster von JD.com sowie die Planung des globalen Büronetzes und verdeutlicht die weltweite strategische Vision sowie den Entwicklungsrahmen dieses Technologieführers.

Anschließend begab sich die Delegation in die kulturelle Ausstellungshalle, wo integrierte Licht-Schatten-Technologie und physische Displays die Entwicklung von JD.com von einem kleinen Schalter in Zhongguancun zu einem Fortune Global 500-Unternehmen anschaulich nachzeichneten. Auf seinem Weg hat JD.com nicht nur die rasante wirtschaftliche Entwicklung Chinas miterlebt, sondern ist auch zu einem vorbildlichen Vertreter des Gleichgewichts zwischen Innovation und unternehmerischer Verantwortung im digitalen Zeitalter geworden.

Christophe de Contenson, Bürgermeister von Couzon in der französischen Region Auvergne-Rhone-Alpes, bemerkte, dass der Hauptsitz von JD.com so prächtig ist wie eine Stadt, mit einem ebenso beeindruckenden Betriebsumfang und Geschäftsvolumen.

Anschließend besuchte die Delegation den großen Datenbildschirm „JD Today" im Ausstellungsbereich der JD Vision. Auf dem Bildschirm werden Echtzeit-Transaktionsdaten dynamisch durch Heatmaps und Verkaufsranglisten nach Produktkategorien visualisiert, wodurch nationale Verbrauchsschwerpunkte und -trends deutlich hervorgehoben werden. Der gesamte Prozess demonstrierte anschaulich die operative Effizienz von JD Logistics sowie die lebhafte Dynamik der chinesischen Konsumwirtschaft.

Während des Austauschs im Anschluss an die Tour präsentierten die Führungskräfte von JD.com systematisch das umfassende Profil des Unternehmens sowie den Geschäftsaufbau von JD Global Sales. Seit der Gründung im Jahr 2015 hat das Unternehmen in über 100 Länder und Regionen expandiert und mehr als 20.000 ausländische Marken eingeführt. Durch innovative Modelle sowie die Nutzung seiner digital-intelligenten Lieferkette mit nahezu 90 Zoll- und Überseelagern hat sich JD Global Sales verpflichtet, effiziente Wege für internationale Marken zu schaffen, um Zugang zum chinesischen Markt zu erhalten.

Im Jahr 2025 belegte JD.com Platz 44 auf der Liste der Fortune Global 500 und sicherte sich Platz 10 auf der 2025-Liste der 500 größten chinesischen Unternehmen.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348388.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2828575/photo.jpg