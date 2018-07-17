Смартфон Vivo V11 AI совершает международный дебют, обещая идеальные фотографии и

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 5 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Vivo сегодня представила новинку Vivo V11, международные продажи которой стартуют в скором времени на рынках Таиланда и Индии. Это новое смарт-пополнение в популярной линейке V оснащается ИИ-камерой, позволяющей пользователям ловить идеальный момент для снимка в любом сценарии, а также ИИ-сервисами, значительно облегчающими жизнь пользователям. Vivo V11 - результат многочисленных дизайнерских инноваций. Новый дисплей Halo FullView™ в сочетании с модными цветами Starry Night и Nebula и изогнутым 3D-корпусом обеспечивают комфорт пользователям и даже эффект погружения. V11 - первое устройство в линейке V, оснащённое технологией встроенного в дисплей распознавания отпечатков пальцев, подтверждая лидерские позиции Vivo в сфере биометрической безопасности и одновременно сохраняя элегантный тонкий дизайн.

«Создание инноваций с учётом потребностей потребителей - наш главный приоритет. Мы рады представить модель V11 на базе технологий ИИ и открыть нашим пользователям доступ к более интуитивному и персонализированному опыту взаимодействия с мобильным устройством, - отметил старший вице-президент Vivo Алекс Фэн (Alex Feng). - Учитывая пожелания наших клиентов, мы максимально упростили процесс получения идеального фотоснимка с помощью нашей ИИ-камеры, добавили «умные» ИИ-сервисы и впервые внедрили передовую технологию встроенного в дисплей сканера отпечатков пальцев. Мы и дальше будем стремится создавать революционные инновации и обеспечивать нашим потребителям по всему миру максимальное удобство и функциональность».

ИИ-камера V11 - залог идеальных фотографий

Модель V11 - новый шаг в стремлении Vivo к идеальной фотографии. После успешной презентации V9 ранее в этом году компания Vivo нарастила усилия по разработке и внедрению технологий искусственного интеллекта, подстегиваемая растущим спросом потребителей на расширенные фото-функции, способные адаптироваться к любым сценариям съёмки.

Смартфон V11 оснащается двойной задней камерой 12 МП + 5 МП с большой апертурой f/1.8 и пикселями 1,28 μм, а также фронтальной камерой 25 МП. Задняя камера 12 МП может похвалиться двойными пиксельными сенсорами с 24 миллионами фоточувствительных частиц для повышенной реакции на изменения освещения, а также двухпиксельной технологией автофокусировки, соответствующей стандарту DSLR и способной фокусироваться всего за 0,03 секунды.

Получать идеальные снимки никогда не было проще с помощью этих революционных функций, избавляющих от множества стандартных проблем и трудностей, мгновенно превращая новичков в почти профессиональных фотографов. Интеллектуальные режимы подсветки Backlight HDR и съемки в условиях низкого освещения используют алгоритмы ИИ для улавливания многочисленных кадров, обеспечивая дополнительную детализацию фотографий в сочетании с идеальной экспозицией, даже в столь сложных сценариях, как, например, на закате солнца. Добавляя к перечню впечатляющих функций интеллектуальной фотосъемки опцию AI Scene Recognition, позволяющую распознавать различные объекты, элементы и сценарии, новинка V11 применяет к фотографиям специальные пользовательские фильтры, заставляющие их буквально «сиять».

Что же касается идеальных «селфи», V11 представляет радикально новую технологию AI Face Shaping с интеллектуальным алгоритмом моделирования контуров лица. Эта технология применяет специальные фильтры к чертам лица, создавая красивые, и при этом удивительно естественные «селфи». Оптимизированная функция AI Selfie Lightning также предоставляет дополнительные световые эффекты с использованием ИИ-алгоритмов, «понимающих» процесс трёхмерного взаимодействия лица с лучами света. И в дополнение к всему вышеперечисленному опция AI Portrait Framing максимально упрощает процесс оформления идеального кадра, используя для этого технологии искусственного интеллекта. Эта функция подсказывает пользователю оптимальное положение телефона, позволяя каждый раз получать безупречные портретные снимки.

Смарт-функции, мощная производительность

Выходя за рамки фотографирования, модель V11 расширяет интеллектуальный процесс пользовательского взаимодействия с мобильным устройством с помощью ИИ-консультанта Jovi, предоставляющего такие функции, как Jovi Smart Scene, Google Lens и Google Assistant. Jovi Smart Scene упрощает повседневную жизнь пользователя, распознавая сценарии использования - включая данные о погоде и предоставление информации в режиме реального времени, - и действуя соответствующим образом. Google Assistant помогает в повседневных ситуациях - например, при навигации по карте, в процессе онлайн-шопинга, организации поездок, прослушивании музыки, просмотре видео и даже при общении в социальных сетях, - а Google Lens в сочетании с передовыми алгоритмами глубинного обучения дают пользователям возможность искать необходимую им информацию об окружающих объектах.

Поддерживая эти потрясающие ИИ-функции, V11 работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 660AIE с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ, гарантирующего абсолютно бесперебойное функционирование устройства. Новейшая ОС Funtouch 4.5 (на базе Android 8.1) и Vivo Jovi AI Engine также совместными усилиями эффективно распределяют ресурсы ЦП и памяти для обработки многочисленных сложных операций.

Футуристический дизайн с уникальной для линейки V технологией встроенного в дисплей сканера отпечатков пальцев

Смартфон V11 может похвалиться аспектным коэффициентом 19,5:9, 6,41-дюймовым экраном Super AMOLED Halo FullView™ с соотношением экрана к корпусу на уровне 91,27%. Сверхтонкая боковая рамка 1,76 мм в сочетании с изогнутым 3D-корпусом обеспечивает плавный переход краёв устройства в дисплей, создавая эффект погружения в экран, идеально лежащий в вашей руке.

V11 - первая модель в линейке V, оснащённая технологией встроенного в экран сканера отпечатков пальцев (In-Display Fingerprint Scanning Technology). Сканер без визуально заметной контактной области обеспечивает безупречный дизайн устройства как спереди, так и сзади. Впервые данная технология была представлена на выставке CES ранее в этом году как способ эффективного создания экранов большого размера без ущерба для средств контроля безопасности. Внедрение этой передовой технологии в V11 служит наглядной демонстрацией усилией Vivo по решению основных проблем, беспокоящих пользователей.

Точность работы функции Face Access (распознавания лица) была повышена благодаря использованию инфракрасного излучения, позволяющего безошибочно сканировать 1 024 физиономических точек с мгновенной б устройства - даже в темноте.

Специалисты Vivo разработали две модных цветовых комбинации, в основу которых легли неразгаданные увлекательные загадки Вселенной. Эти цвета получили названия Starry Night и Nebula. Starry Night - сочетание чёрного и синего, - и Nеbula - комбинация потрясающих голубых и фиолетовых оттенков, - пробуждают мысли о мерцающих звёздах в далёких галактиках и подчеркивают футуристичность дизайна V11.

Доступность

V11 можно будет приобрести на различных международных рынках. Цены и цвета могут варьироваться в зависимости от региона.

Изображения V11 в высоком качестве доступны по ссылке: https://edelmanftp.boxcn.net/v/V11

О бренде Vivo

Vivo - ведущая мировая технологическая компания, специализирующаяся на разработке передовых смарт-продуктов и сервисов. Vivo стремится создавать яркую и энергичную экосистему мобильного Интернета. На сегодняшний день компания располагает обширной сетью исследовательских и проектно-конструкторских учреждений в США (Сан-Диего) и Китае (Дунгуань, Шэньчжэнь, Нанкин, Пекин и Ханчжоу). Деятельность этих центров ориентирована на разработку современных потребительских технологий, включая 5G, ИИ, мобильную фотографию и дизайн смартфонов нового поколения.

По состоянию на конец 2017 года свыше двухсот миллионов клиентов по всему миру пользуются мобильными продуктами сервисами по всему миру. Компания Vivo работает на 18 рынках по всему миру, располагая реальными розничными салонами в 1 000 городах земного шара.

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Джойс Чэн (Joyce Cheng) - Edelman для Vivo



Joyce.Cheng@edelman.com