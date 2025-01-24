Почти четверть миллиарда детей школьного возраста, пострадавших от кризисов во всем мире, нуждаются в срочной поддержке, что иметь доступ к качественному образованию: рост числа на 35 миллионов за 3 года

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Education Cannot Wait

Jan 24, 2025, 00:00 ET

В Международный день образования фонд Education Cannot Wait (Образование не может ждать) выпускает новый Доклад о глобальных оценках, в котором выражается тревога по поводу роста потребностей, опережающего финансирование помощи в доступе к образованию.

НЬЮ-ЙОРК, 24 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Согласно новому Докладу о глобальных оценках, опубликованному сегодня фондом Education Cannot Wait (ECW), созданным в рамках ООН для глобального финансирования образования в чрезвычайных ситуациях и в условиях затяжных кризисов, число детей школьного возраста, оказавшихся в кризисных ситуациях по всему миру, которым для получения доступа к качественному образованию требуется срочная помощь, быстро растет. Новый отчет показывает, что за последние три года это число увеличилось примерно на 35 млн и по состоянию на конец 2024 года достигло 234 млн.

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Out of the 234 million crisis-impacted children and adolescents identified in the report, 85 million (37%) are completely out of school.
Out of the 234 million crisis-impacted children and adolescents identified in the report, 85 million (37%) are completely out of school.

Усугубляющиеся конфликты в сочетании с более частыми и суровыми экстремальными погодными и климатическими явлениями ставят под угрозу настоящее и будущее этого быстро растущего числа детей. В числе наиболее пострадавших беженцы, внутренне перемещенные дети, девочки и дети с инвалидностью, говорится в докладе.

Несмотря на рост потребностей, подчеркивается в новом докладе, после нескольких лет значительного роста финансирование гуманитарной помощи в области образования в настоящее время забуксовало. Доля всей официальной помощи в целях развития (ОПР), выделяемая на образование, за последние годы также сократилась. По данным ООН ежегодный дефицит финансирования для достижения поставленных целей в области образования в странах с низким и средним уровнем дохода, которые определены в документе «Цели в области устойчивого развития (ЦУР)», составляет 100 млрд долларов США.

«В этот Международный день образования мы бьем тревогу. Почти четверть миллиарда девочек и мальчиков в кризисных ситуациях по всему миру лишены возможности реализовать свое основное право на качественное образование. Срочно необходимо дополнительное финансирование донорами из государственного и частного секторов для обеспечения им возможности защищенно и качественно обучаться, чего они заслуживают. Раскрытие их потенциала для процветания и положительных изменений — это самая трансформативная инвестиция, которую мы можем сделать для ускорения прогресса в достижении ЦУР», - сказала Ясмин Шериф (Yasmine Sherif), исполнительный директор фонда Education Cannot Wait.

В докладе подчеркивается, что вооруженные конфликты, вынужденное перемещение, климатические опасности, эпидемии и социально-экономические проблемы являются в долгосрочной перспективе угрозами для здоровья, образования и благополучия детей. В нем также подчеркивается, что кризисы становятся все более интенсивными, широкомасштабными и взаимосвязанными. За последние пять лет число глобальных конфликтов удвоилось, и в 2024 году 50 стран были затронуты конфликтами экстремального, высокого или турбулентного уровня.

Замалчиваемая глобальная чрезвычайная ситуация 
Из 234 млн пострадавших от кризисов детей и подростков, указанных в докладе, 85 млн (37 %) полностью лишены возможности посещать школу. Из этих 85 млн:

  • 52 % — девочки.
  • 17 % (то есть 15 млн) являются беженцами или внутренне перемещенными лицами.
  • Более 20 % — дети с инвалидностью.

Пять затяжных кризисов — Судан, Афганистан, Эфиопия, Демократическая Республика Конго и Пакистан — являются причиной того, что дети не посещают школу, для почти половины из этих детей.

Почти треть пострадавших от кризисов детей младшего школьного возраста не посещают школу (52 % составляют девочки). С доступом к среднему образованию ситуация также ужасна: 36 % детей младшего школьного возраста и 47 % детей старшего школьного возраста не имеют доступа к образованию.

Даже если они посещают школу, многие пострадавшие от кризисов дети имеют низкую успеваемость. Только 17 % пострадавших от кризисов детей младшего школьного возраста приобретают минимальные навыки чтения к концу начальной школы. Примечательно, что девочки в начальной школе неизменно опережают своих сверстников мальчиков по успеваемости, составляя 52 % этой группы.

Около половины затронутых кризисами детей школьного возраста во всем мире живут в странах Африки к югу от Сахары. В докладе отмечается, что этот субрегион сталкивается с самыми сложными проблемами с реализацией права каждого ребенка на образование.

В докладе также подчеркивается, как изменение климата повышает частоту и тяжесть экстремальных погодных явлений, лишая еще больше детей возможности посещать школу. В 2024 году сильные наводнения опустошили регионы Сахеля, Восточной Африки и Центральной Азии, а сильные засухи охватили Северо-Западную и Южную Африку, а также части Северной и Южной Америки. Совокупные последствия этих кризисов обострили нехватку продовольствия и привели к рекордным уровням перемещения населения во всем мире.  

Для решения этих взаимосвязанных проблем фонд ECW и его стратегические глобальные партнеры призывают к дополнительному финансированию в размере 600 млн долларов США для достижения целей, изложенных в четырехлетнем стратегическом плане Фонда. Благодаря увеличению финансирования со стороны государственных доноров, частного сектора и состоятельных частных лиц фонд ECW и его партнеры стремятся к 2026 году охватить 20 млн пострадавших от кризисов детей, обеспечив им безопасность, возможность и надежду на качественное образование.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2602994/ECW_Global_Estimates_Small.jpg 

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg

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