Насколько важны для вас чистые туалеты? Новый глобальный опрос показывает восприятие туалетов в коммерческих зданиях и заведениях после пандемии

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Excel Dryer

Nov 22, 2024, 10:04 ET

Совместное исследование Excel Dryer, Inc. и MetrixLab показывает: если туалеты грязные, клиенты могут не вернуться

ИСТ-ЛОНГМЕДОУ, Массачусетс, 22 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Пандемия навсегда изменила мир. Хотя ношение масок и социальное дистанцирование теперь необязательны, одна важная привычка сохраняется: правильное мытье рук, включая тщательную сушку. Люди моют руки беспрецедентно часто, и это привлекает к уборным еще более пристальное внимание, чем прежде.

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Excel Global Survey Graphic
Excel Global Survey Graphic

«Мыть руки всегда было важно. Как не устают напоминать Центры по контролю и профилактике заболеваний США, "Чистые руки спасают жизни", — сказал Уильям Ганьон (William Gagnon), генеральный директор Excel Dryer. — Пандемия напомнила миру о важности правильной гигиены рук. Также особое внимание уделяется туалетам и тому, как ощущение человека при их посещении может напрямую повлиять на репутацию компании и ее прибыль».

Вот почему компания Excel Dryer, Inc., лидер в области технологии бесконтактной сушки рук, объединила усилия с известной во всем мире фирмой MetrixLab, специализирующейся на исследовании рынков, для проведения всеобъемлющего, первого в своем роде глобального исследования под названием «Восприятие туалетов в коммерческих зданиях и заведениях после пандемии». Цель исследования состояла в том, чтобы выяснить, как архитекторы, специалисты по дизайну, владельцы предприятий, менеджеры объектов и потребители относятся к туалетам в коммерческих зданиях и заведениях в мире после пандемии. Целью проведения опроса, в котором приняли участие более 4000 человек в США, Европе и Азии, было зафиксировать изменения в восприятии и предпочтениях в отношении туалетов в коммерческих зданиях и заведениях.

Независимо от того, кто вы и где живете, результаты очевидны:

  1. Важнейшим аспектом — независимо от демографической группы и места проведения опроса — является чистота и гигиена.
  2. 100 % участников согласны — грязный туалет плохо отражается на заведении. Фактически, 80 % опрошенных заявили, что не вернутся или могут не вернуться в ресторан с грязным туалетом.
  3. Главным дополнительным фактором для грязных туалетов являются бумажные полотенца на полу или переполненные мусорные баки.

Потребители признают, что грязный туалет отражает плохую организацию, в то время как архитекторы, владельцы ресторанов и менеджеры объектов по всему миру считают, что чистота туалета в коммерческом здании или заведении отражает отношение бизнеса к своим клиентам и сотрудникам.

«Полный ассортимент бесконтактных высокоэффективных сушилок для рук Excel Dryer в корне решает проблему, выявленную в ходе этого опроса: когда люди видят бумажные полотенца на полу в туалете, они выглядят грязными и «воспринимаются» грязными. Наши сушилки для рук не только более гигиеничны, они также помогают зданиям и заведениям экономить время, деньги и заботиться об окружающей среде, — сказал Ганьон. — Если вы продолжаете использовать бумажные полотенца, этот опрос показывает, что пришло время внести изменения».

Чтобы просмотреть полные результаты глобального опроса, посетите веб-страницу go.exceldryer.com/surveys. Смотрите видео здесь: go.exceldryer.com/surveys-video.

О компании Excel Dryer, Inc. 
Excel Dryer уже более 50 лет производит и разрабатывает экономичные и экологичные гигиенические решения для сушки рук. Семейная компания произвела революцию в отрасли благодаря изобретению сушилки для рук XLERATOR®, которая определила новый стандарт производительности, надежности и удовлетворенности клиентов. Excel Dryer гордится тем, что предлагает наилучшее обслуживание клиентов и производит бесконтактную, экономичную и возобновляемую продукцию, на которую можно положиться. Продукцию компании Excel Dryer, предлагаемую для дистрибуции во всех странах мира, можно приобрести через хорошо сформированную сеть торговых представителей, которые работают с дистрибьюторами по всему миру. Подробнее о сушилке Excel см. на сайте exceldryer.com .

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2564639/Excel_Global_Survey.jpg 
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2382650/5042127/EXCEL_Logo.jpg

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