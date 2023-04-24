СОГЛАСНО ДАННЫМ, ПОТРЕБИТЕЛИ ВСЕ ЧАЩЕ ВЫБИРАЮТ ПРОДУКТЫ В ЭКОЛОГИЧНОЙ УПАКОВКЕ, НЕСМОТРЯ НА ЦЕНЫ

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО НЕСМОТРЯ НА РОСТ ЦЕН, ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ВСЕМУ МИРУ ВСЕ ЧАЩЕ ВЫБИРАЮТ ПРОДУКЦИЮ В ЭКОЛОГИЧНОЙ УПАКОВКЕ

82% потребителей разных возрастных групп заявили о готовности платить больше за экологичную упаковку, что больше на 4 пункта , чем в 2022 году , и на 8 пунктов с 2021 года

90% потребителей поколения Z продемонстрировали готовность платить больше за экологичную упаковку

71% потребителей в течение последних шести месяцев выбирали продукт на основе его показателей экологичности

80% потребителей заявили, что они были бы заинтересованы в приобретении продукции, поставляемой в многоразовой упаковке, для снижения негативного воздействия на окружающую среду

АМСТЕРДАМ, 24 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Новые данные компании Trivium Packaging показывают, что спрос на продукты в экологичной упаковке продолжает расти как никогда ранее, с ростом количества потребителей, которые стали заботиться об окружающей среде.

Отчет о «зеленых» покупках Buying Green Report 2023, выпущенный в связи с Днем Земли, показывает, что, несмотря на существенный рост потребительских цен из-за глобальной инфляции, потребители все чаще готовы больше платить за продукцию в экологичной упаковке. В целом, 82% респондентов были бы готовы платить больше за экологичную упаковку, что больше на четыре пункта, чем в 2022 году, и на восемь пунктов с 2021 года. Это свидетельствует о том, что даже при ухудшении экономической ситуации потребители придают большое значение решению проблем, связанных с окружающей средой. Еще большую готовность показывают молодые потребители (18–24 года) — 90% из общего числа.

Сейчас потребители задумываются о том, какое влияние их покупки оказывают на окружающую среду, и большинство из них уже внедрили в свою повседневную жизнь практики, применяемые в сфере устойчивого развития; две трети потребителей считают себя экологически сознательными. 63% потребителей теперь реже покупают продукцию с упаковкой, наносящей вред окружающей среде, что на 6 пунктов больше по сравнению с прошлогодним опросом. И их намерения находят отражение в их действиях: 71% уже занимается многоразовым использованием предметов (а 80% заинтересованы в приобретении многоразовой упаковочной продукции для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду), в то время как более половины занимаются сокращением пищевых и упаковочных отходов.

В частности, если говорить об экологичной упаковке, 71% потребителей активно выбирают продукцию исходя из фактора экологичности ее упаковки. Интерес к покупке продукции в экологичной упаковке возрос с 2022 года, особенно среди молодых потребителей и людей с высокими доходами. 59% ищут на этикетке информацию о переработке и экологичности, но при этом 46% говорят, что самым большим препятствием для покупки была непонятная маркировка на упаковке.

«В этой сфере нас есть большая возможность помочь потребителям лучше понимать экологические заявления, — сказала Дженни Вассенаар (Jenny Wassenaar), директор по устойчивому развитию компании Trivium Packaging. — Данные в отчете Buying Green Report за этот год показывают, что потребители ищут больше информации, чем когда-либо ранее, для более глубокого понимания того, что касается экологически безопасной упаковки. Задача компании Trivium заключается не только во внедрении принципов устойчивого развития на всех уровнях нашего бизнеса, но и в информировании потребителей о том, что они покупают, и о влиянии их покупки».

«Данные отчета Buying Green Report за этот год убедительно доказывают, что переход на экологичную упаковку — это не только правильное решение для защиты окружающей среды, но и правильное решение для бизнеса, — заявил генеральный директор компании Trivium Packaging Майкл Мейпс (Michael Mapes). — Очевидно, что потребители прокладывают путь к достижению устойчивого развития в будущем, и предприятия должны к ним прислушиваться, потому что внешние факторы, такие как экономика, не влияют на спрос у покупателей, осознающих важность экологических проблем. Покупатели смотрят на общую картину — выживание нашей планеты. Потребители отказываются от вредной упаковки и переходят к экологически безопасным и пригодным для вторичной переработки вариантам, таким как металлическая упаковка».

Отчет Buying Green Report 2023 основан на опросе более 9000 потребителей в Европе, Северной и Южной Америке, в ходе которого изучались ценности участников и их поведение, связанное с использованием экологичной упаковки в условиях меняющегося мира. Четвертый ежегодный отчет дает представление о тенденциях потребительского поведения во всем мире, в зависимости от возраста, дохода и региона.

Для загрузки полного отчета и ознакомления с более подробным отчетом по каждому рассмотренному региону посетите страницу http://buyinggreen.triviumpackaging.com.

Информация о компании Trivium Packaging

Trivium Packaging является глобальным поставщиком пригодной для бесконечной переработки металлической упаковки для ведущих мировых брендов. Компания Trivium имеет более 60 промышленных объектов по всему миру, насчитывает около 7500 человек, а ее объем продаж составляет 3,3 млрд долларов. Более подробная информация представлена сайте www.TriviumPackaging.com

SOURCE Trivium Packaging