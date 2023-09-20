Буйство флоры и фауны -- отличный пример усилий провинции Цинхай в области экологии

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China Daily

20 Sep, 2023, 08:36 ET

ПЕКИН, 20 сентября 2023 года /PRNewswire/ -- Cообщение от China Daily: 

Цинхай — северо-западная провинция Китая, расположенная на Тибетском нагорье, известном как «третий полюс Земли», была основным барьером экологической безопасности в Азии и других регионах мира. Благодаря десятилетним усилиям провинция стала образцовой моделью построения экологичной цивилизации и гармоничного сосуществования людей и природы.

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Chumar River of the northern source of the Yangtze River, which is located in the Three-River-Source National Park.
Chumar River of the northern source of the Yangtze River, which is located in the Three-River-Source National Park.

Цинхай — четвертая по площади провинция Китая. В ней берут свое начало реки Янцзы, Хуанхэ и Меконг. Провинция обладает богатыми гидро-, гелио-, и ветроэнергетическими ресурсами. Голубое небо, зеленые горы, чистые воды — типичные пейзажи этих мест.

Национальный парк истоков трех рек, расположенный в Цинхае, был одним из первых национальных парков Китая. В нем расположена уникальная экосистема и сконцентрировано биоразнообразие высокогорных районов.

Озеро Цинхай — самое большое внутриматериковое и самое большое соленое озеро Китая. Данные за 2021 год показывают, что водная поверхность озера Цинхай за последнее десятилетие увеличилась почти на 220 квадратных километров.

Закон о защите природы Тибетского нагорья вступил в силу 1 сентября как часть усилий по регулированию экологической защиты Тибетского нагорья на национальном уровне.

Данные показывают, что популяции видов, находящихся под угрозой, таких как снежный леопард, тибетская антилопа, тибетская газель, черношейный журавль, с каждым годом растут.

В Цинхае огромные площади пустынь и пустошей, что перспективно для развития чистой энергетики. Здесь строятся фотоэлектрические электростанции и гибридные электростанции, основанные на использовании избыточной энергии солнца, воды и ветра.

На конец 2022 года установленные электрогенерирующие мощности провинции достигли 44,68 миллиона киловатт, из которых 91,2 процента, или 40,75 миллиона кВт — экологически чистая энергетика. При этом 28,14 миллиона кВт, или 62,9 процента — из возобновляемых источников.

Через высоковольтные линии электропередач зеленая электроэнергия Цинхая питает Международный аэропорт Пекин Дасин и послужит предстоящим Азиатским играм в Ханчжоу.

«Мы глубоко осознаем, что регион источников трех рек и «водонапорной башни» принадлежит не только провинции Цинхай, но также всей стране и всему миру. Провинция Цинхай стремится создать здесь барьеры экологической безопасности и содействовать зеленому развитию, построить сообщество совместного будущего для людей и природы», — заявил Чень Ган (Chen Gang),  партийный секретарь провинции Цинхай в сентябре в Синине на мероприятии по содействию развитию экологической цивилизации.

На мероприятие в Цинхае было приглашено около 150 иностранных представителей из 30 стран, чтобы узнать о достижениях провинции в построении экологической цивилизации и содействии гармонии между человечеством и природой.

Лидеры политических партий из разных стран подчеркивали важность сотрудничества между странами по защите природной среды, отмечая, что Китай встал на путь модернизации, который содействует гармонии между человечеством и природой.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2214669/Chumar_River_northern_source_Yangtze_River_located_Three_River_Source_National_Park.jpg 

SOURCE China Daily

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