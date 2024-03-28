Из Нинбо в мир - портовый город Китая превращается в глобальный центр открытости

НИНБО, Китай, 29 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Для многих людей город Нинбо может показаться не таким известным, как китайские мегаполисы, например, Пекин и Шанхай, но, возможно, он ближе к повседневной жизни: оборудование китайского производства, рисоварки и даже транспортные средства, работающие на новой энергии, скорее всего, проделают путь через океан из этого китайского города в провинции Чжэцзян на востоке Китая.

По данным Информационного бюро муниципального управления Нинбо (Information Office of Municipal Government of Ningbo), высокая вероятность этой торговой связи обусловлена уникальным статусом порта Нинбо.

В порту Нинбо-Чжоушань, который выходит на Восточно-Китайское море, суда с максимальной грузоподъемностью 300 000 тонн могут свободно заходить в порт и выходить из него, а суперкорабли с максимальной грузоподъемностью более 400 000 тонн могут заходить и выходить с приливом. Это один из редких и уникальных глубоководных портов в мире.

В прошлом году пропускная способность порта достигла 1,324 млрд тонн, занимая первое место в мире в течение 15 лет подряд, а его контейнерная пропускная способность заняла третье место в мире. Здесь также находится крупнейший терминал железной руды в Китае, крупнейший терминал сырой нефти в Азии и второй по величине контейнерный терминал в мире.

Нинбо был важным торговым центром с древних времен. Еще во времена династии Тан Нинбо был одной из отправных точек Морского Шелкового пути. В наше время Нинбо был одним из пяти договорных портов, открытых для внешней торговли. После 1978 года Нинбо был одним из первых прибрежных городов страны, который поддержал кампанию реформ и открытости страны.

Сегодня Нинбо связан с более чем 60 китайскими городами посредством морских и железнодорожных интермодальных перевозок и имеет доступ к более чем 600 портам в более чем 200 странах и регионах с помощью более 300 контейнерных маршрутов. Он стал важным портом и судоходным логистическим центром, стратегическим центром распределения ресурсов и современной базой судоходных услуг в мире.

В конце 2023 года было одобрено расширение Нинбо на все восемь портовых районов, что придало новый импульс рывку порта Нинбо-Чжоушань в стремлении стать лучшим портом мирового класса.

Уникальные портовые ресурсы дают Нинбо возможность связываться с остальным миром, но шаги, предпринимаемые городом в направлении открытости и предпринимательства, нацелены не только на улучшение пропускной способности крупнейшего в мире порта, но и на поиск более обширных связей, обменов более глубокого уровня и большей открытости.

В настоящее время Нинбо строит воздушно-рельсовый интеграционный узел мирового класса и новый «двигатель» международного открытого развития путем дальнейшей оптимизации транспортного планирования своего западного региона.

Предполагается, что в 2050 году пропускная способность пассажирского транспорта западного транспортного узла Нинбо достигнет около 220 миллионов пассажиров в год, а объем грузов, перевозимых воздушным путем, достигнет 3 миллионов тонн в год, что поможет Нинбо стать современным прибрежным мегаполисом.

Среди международных направлений, доступных для Нинбо, страны Центральной и Восточной Европы (СЦВЕ) наряду с инициативой «Один пояс – один путь» являются яркими точками для углубления глобального экономического сотрудничества и торговых обменов.

Нинбо начал проводить выставки для продвижения торговли со СЦВЕ в 2014 году и создал первую и единственную демонстрационную зону для экономического сотрудничества и торговых обменов между Китаем и СЦВЕ в 2017 году. В 2019 году выставка China-CEEC Expo стала международным мероприятием национального уровня.

Благодаря хорошей бизнес-среде, прочной основе цифровой экономики и уникальной системе портовых логистических узлов, трансграничная электронная коммерция в Нинбо быстро растет, со все более широкой и плотной цифровой торговой сетью.

Нинбо удерживал первое место в трансграничном розничном импорте электронной коммерции страны во время крупнейшего в Китае фестиваля онлайн-покупок «Double 11» в течение семи лет подряд. На долю онлайн-бизнеса города в трансграничной электронной коммерции приходится почти четверть китайского рынка, а его зарубежные складские площади составляют 1/6 от общего объема страны. В марте прошлого года в Нинбо был открыт первый грузовой воздушный маршрут пятой степени свободы в Чжэцзяне, что придало мощный импульс росту трансграничного бизнеса электронной коммерции в городе.

В сентябре 2020 года район Нинбо в пилотной зоне свободной торговли Чжэцзяна был официально включен в список, открыв новую главу институционального открытия в городе.

Например, стремясь к безопасности оборота и безопасности данных международной торговли бестарным грузом, Нинбо запустил цифровую сервисную платформу «TradeGo» для обеспечения уникальности и подлинности цифровых документов с помощью технологии блокчейн. Платформа стала одной из 10 признанных платформ электронного коносамента в мире.

Открытая среда и предприимчивая культура не только сформировали обширную внешнеторговую сеть Нинбо, но и обострили инновационный потенциал сильного производственного города на мировом рынке с открытой конкуренцией.

Нинбо имеет 104 национальных монопродуктовых предприятия-чемпиона в обрабатывающей промышленности. Это самое большое число среди китайских городов, и оно намного превосходит Шэньчжэнь, который занимает второе место. Многие из производимых ими продуктов приносят первоклассное китайское производство глобальным потребителям через порт Нинбо-Чжоушань.

В планах на будущее у Нинбо стремиться построить международный центр открытости.

Согласно плану развития Нинбо, к 2026 году грузооборот порта Нинбо-Чжоушань, по прогнозам, сохранит первое место в мире, а количество предприятий с годовым объемом продаж более 10 миллионов долларов США и иностранных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 100 миллионов долларов США, среди прочего, удвоится по сравнению с 2021 годом.

Из портового города в международный центр торговли. Нинбо оставит свой след на глобальной карте.