Из Нинбо в мир - портовый город Китая превращается в глобальный центр открытости

News provided by

Information Office of Municipal Government of Ningbo

28 Mar, 2024, 22:52 ET

НИНБО, Китай, 29 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Для многих людей город Нинбо может показаться не таким известным, как китайские мегаполисы, например, Пекин и Шанхай, но, возможно, он ближе к повседневной жизни: оборудование китайского производства, рисоварки и даже транспортные средства, работающие на новой энергии, скорее всего, проделают путь через океан из этого китайского города в провинции Чжэцзян на востоке Китая.

По данным Информационного бюро муниципального управления Нинбо (Information Office of Municipal Government of Ningbo), высокая вероятность этой торговой связи обусловлена уникальным статусом порта Нинбо. 

В порту Нинбо-Чжоушань, который выходит на Восточно-Китайское море, суда с максимальной грузоподъемностью 300 000 тонн могут свободно заходить в порт и выходить из него, а суперкорабли с максимальной грузоподъемностью более 400 000 тонн могут заходить и выходить с приливом. Это один из редких и уникальных глубоководных портов в мире.

В прошлом году пропускная способность порта достигла 1,324 млрд тонн, занимая первое место в мире в течение 15 лет подряд, а его контейнерная пропускная способность заняла третье место в мире. Здесь также находится крупнейший терминал железной руды в Китае, крупнейший терминал сырой нефти в Азии и второй по величине контейнерный терминал в мире.

Нинбо был важным торговым центром с древних времен. Еще во времена династии Тан Нинбо был одной из отправных точек Морского Шелкового пути. В наше время Нинбо был одним из пяти договорных портов, открытых для внешней торговли. После 1978 года Нинбо был одним из первых прибрежных городов страны, который поддержал кампанию реформ и открытости страны.

Сегодня Нинбо связан с более чем 60 китайскими городами посредством морских и железнодорожных интермодальных перевозок и имеет доступ к более чем 600 портам в более чем 200 странах и регионах с помощью более 300 контейнерных маршрутов. Он стал важным портом и судоходным логистическим центром, стратегическим центром распределения ресурсов и современной базой судоходных услуг в мире.

В конце 2023 года было одобрено расширение Нинбо на все восемь портовых районов, что придало новый импульс рывку порта Нинбо-Чжоушань в стремлении стать лучшим портом мирового класса.

Уникальные портовые ресурсы дают Нинбо возможность связываться с остальным миром, но шаги, предпринимаемые городом в направлении открытости и предпринимательства, нацелены не только на улучшение пропускной способности крупнейшего в мире порта, но и на поиск более обширных связей, обменов более глубокого уровня и большей открытости.

В настоящее время Нинбо строит воздушно-рельсовый интеграционный узел мирового класса и новый «двигатель» международного открытого развития путем дальнейшей оптимизации транспортного планирования своего западного региона.

Предполагается, что в 2050 году пропускная способность пассажирского транспорта западного транспортного узла Нинбо достигнет около 220 миллионов пассажиров в год, а объем грузов, перевозимых воздушным путем, достигнет 3 миллионов тонн в год, что поможет Нинбо стать современным прибрежным мегаполисом.

Среди международных направлений, доступных для Нинбо, страны Центральной и Восточной Европы (СЦВЕ) наряду с инициативой «Один пояс – один путь» являются яркими точками для углубления глобального экономического сотрудничества и торговых обменов.

Нинбо начал проводить выставки для продвижения торговли со СЦВЕ в 2014 году и создал первую и единственную демонстрационную зону для экономического сотрудничества и торговых обменов между Китаем и СЦВЕ в 2017 году. В 2019 году выставка China-CEEC Expo стала международным мероприятием национального уровня.

Благодаря хорошей бизнес-среде, прочной основе цифровой экономики и уникальной системе портовых логистических узлов, трансграничная электронная коммерция в Нинбо быстро растет, со все более широкой и плотной цифровой торговой сетью.

Нинбо удерживал первое место в трансграничном розничном импорте электронной коммерции страны во время крупнейшего в Китае фестиваля онлайн-покупок «Double 11» в течение семи лет подряд. На долю онлайн-бизнеса города в трансграничной электронной коммерции приходится почти четверть китайского рынка, а его зарубежные складские площади составляют 1/6 от общего объема страны. В марте прошлого года в Нинбо был открыт первый грузовой воздушный маршрут пятой степени свободы в Чжэцзяне, что придало мощный импульс росту трансграничного бизнеса электронной коммерции в городе.

В сентябре 2020 года район Нинбо в пилотной зоне свободной торговли Чжэцзяна был официально включен в список, открыв новую главу институционального открытия в городе.

Например, стремясь к безопасности оборота и безопасности данных международной торговли бестарным грузом, Нинбо запустил цифровую сервисную платформу «TradeGo» для обеспечения уникальности и подлинности цифровых документов с помощью технологии блокчейн. Платформа стала одной из 10 признанных платформ электронного коносамента в мире.

Открытая среда и предприимчивая культура не только сформировали обширную внешнеторговую сеть Нинбо, но и обострили инновационный потенциал сильного производственного города на мировом рынке с открытой конкуренцией.

Нинбо имеет 104 национальных монопродуктовых предприятия-чемпиона в обрабатывающей промышленности. Это самое большое число среди китайских городов, и оно намного превосходит Шэньчжэнь, который занимает второе место. Многие из производимых ими продуктов приносят первоклассное китайское производство глобальным потребителям через порт Нинбо-Чжоушань.

В планах на будущее у Нинбо стремиться построить международный центр открытости.

Согласно плану развития Нинбо, к 2026 году грузооборот порта Нинбо-Чжоушань, по прогнозам, сохранит первое место в мире, а количество предприятий с годовым объемом продаж более 10 миллионов долларов США и иностранных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 100 миллионов долларов США, среди прочего, удвоится по сравнению с 2021 годом.

Из портового города в международный центр торговли. Нинбо оставит свой след на глобальной карте. 

Also from this source

Z oblasti Ning-po do sveta: Čínske prístavné mesto sa mení na globálne centrum

Pre mnohých ľudí nemusí byť mesto Ning-po také známe ako metropoly ako Peking a Šanghaj v Číne, ale môže byť bližšie ku každodennému životu: čínske...

From Ningbo to the world: China's port city evolving into global opening-up hub

For many people, the city of Ningbo may not sound as well-known as metropolis such as Beijing and Shanghai in China, but it may be closer to the...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Amusement Parks and Tourist Attractions

Image1

Travel

Image1

Maritime & Shipbuilding

Image1

Transportation, Trucking & Railroad

News Releases in Similar Topics