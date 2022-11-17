Китайский «город льда» Харбинь с его уникальным шармом посылает теплое приглашение миру

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Harbin Municipal Government

Nov 17, 2022, 15:59 ET

ХАРБИН (Китай), 17 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Согласно заявлению местного правительства, Харбин, столица самой северной провинции Китая Хэйлунцзян, посылает теплое приглашение всему миру познакомиться с его ледяной и снежной культурой, природными пейзажами, легендарной архитектурой и современной музыкой.

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Harbin is renowned for its ice and snow culture, vividly displayed in Harbin Ice and Snow World.
Harbin is renowned for its ice and snow culture, vividly displayed in Harbin Ice and Snow World.

Город славится своей культурой льда и снега, которая предстает во всей красе в ходе Харбинского международного фестиваля льда и снега. Желающие узнать, каково это — оказаться в окружении сотен тысяч кубометров льда и снега, должны посетить фестиваль и испытать это на себе. Лестницы, стены, поручни, дворцы и замки — все это сделано изо льда.

На Международной выставке снежных скульптур Sun Island представлены всевозможные виды необычных творений, некоторые из которых высотой почти 10 этажей. Лед и снег превращаются в уникальные произведения искусства, а также в повседневную жизнь людей.

Когда выпадает первый снег, сразу же пробуждается снежный характер города Харбин. Игры в снежки, лепка снеговиков, катание на лыжах, круги на снегу, ледовые горки, катание на ледяных санях и ледяные гироскопы — игры со льдом и снегом заполняют свободное время жителей Харбина.

История Харбина начинается с его материнской реки Сунгари, которая берет свое начало в озере Тяньчи в горах Чанбайшань. Протекая через Харбин, река привносит энергию в город. В районе Харбина также зародились династии Цзинь и Цин около 1000 лет назад.  Население росло, а вдоль реки Сунгари развивались деревни.

В конце XIX века эта некогда маленькая рыбацкая деревня начала разрастаться, когда здесь была построена станция Китайско-Восточной железной дороги. Харбин стал одним из немногих городов с доступом к железным дорогам и получил прозвище «город, ведомый поездами». Харбин быстро интернационализировался и превратился в мегаполис, в котором восточная культура сосуществует с западной.

Когда люди посещают Харбин, они первым делом едут на Центральную улицу. Эта улица длиной 1450 метров скорее похожа на архитектурный музей. Здесь представлены такие архитектурные стили, как барокко, ренессанс, эклектизм и т. д., а также влиятельные архитектурные школы Запада.

Софийский собор, расположенный в двух кварталах от Центральной улицы, был основан в 1907 году. Во время снегопадов заходить в этот собор из красного кирпича с зеленой кровлей было все равно что попадать в сказку.

Еще один обязательный пункт маршрута — район Лаодаовай, прозванный «Китайской барочной улицей». Архитектура здесь в стиле барроко, если говорить о фасадах, но внутренние дворы имеют китайскую планировку. На барельефах фасадов изображены символы урожая зерновых, а также символизирующие процветание и благополучие пионы и пр., что имеет красивое значение на китайском языке.

Харбин, город, известный своей любовью к музыке, признан ЮНЕСКО «музыкальным городом». В конце XIX века в Харбине были представлены опера, балет и джаз. Здесь зародилось первое поколение консерваторий и симфонических оркестров Китая, что сделало Харбин одной из колыбелей современной музыки Китая.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1949730/image_1.jpg

SOURCE Harbin Municipal Government

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