Дебют Анны Щербаковой в озвучке «Оживших мифов древнего Китая» получил восторженные отзывы

BEIJING, 29 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Анимационные ролики медиапроекта «Ожившие мифы древнего Китая», в озвучке которых участвовала российская фигуристка, чемпионка зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине в женском одиночном катании Анна Щербакова, не только привлекли внимание большого числа Интернет-пользователей, но и получили от них положительные отзывы.

Виталий Боровик, российский художник, профессор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, во время интервью

Проект «Ожившие мифы древнего Китая» производства CGTN был официально запущен 22 ноября. Работы проекта созданы на основе классических мифов и легенд Китая и рассказывают об известных китайских мифических персонажах, таких как Нюйва, Хоу И, Чжуань-сюй, Гун-гун и др. Проект «Ожившие мифы древнего Китая» сочетает в себе техники традиционной китайской пейзажной живописи с западным изобразительным искусством и использованием цифровых технологий дополненной реальности (AR). В рамках проекта выпущено три анимационных ролика — «Богиня Нюйва», «Стрелок Хоу И» и «Летопись гор и морей», а также длинные свитки живописи и интерактивные продукты AR. По состоянию на 29 ноября, суммарный охват аудитории проекта превысил 83 млн, а число интерактивных взаимодействий оказалось выше 173 тыс.

Анна Щербакова была приглашена для дебюта в озвучке анимационных роликов проекта и получила массу похвал от зрителей из многих стран за проникновенное исполнение и ясный голос.

Многие китайские и российские Интернет-пользователи отметили, что анимационные ролики медиапроекта «Ожившие мифы древнего Китая» прекрасны и полны китайского стиля, а нежный, женственный и спокойный голос Анны Щербаковой идеально подходит к классике китайской культуры. Некоторые российские пользователи Интернета также согласились, что участие фигуристки из РФ в проекте «Ожившие мифы древнего Китая» поможет иностранным зрителям лучше понять традиционную китайскую культуру. Некоторые пользователи китайской платформы микроблогов Weibo прокомментировали, что «голос природы» Анны Щербаковой, читающей «Ожившие мифы древнего Китая», стал «связующим звеном в китайско-российском культурном обмене».

Анимационные ролики медиапроекта «Ожившие мифы древнего Китая» не только пользуется популярностью у обычных зрителей, но и получили высокую оценку российских экспертов. Заслуженный деятель искусств РФ и академик Российской академии художеств Лариса Грабко считает, что анимационные ролики, в которых мифы переплетаются с музыкой, очень интересны для россиян, они знакомят жителей России с традиционной культурой Китая. Российский художник и профессор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Виталий Боровик рассказал, что иллюстративный видеоряд дает больше информации и делает материал более доступным для восприятия аудитории. Боровик также отметил, что анимационные ролики «сделаны очень симпатично, приятно смотрятся, гармоничны по сюжету».

В дополнение к широкому признанию в Китае и России, анимационные ролики медиапроекта «Ожившие мифы древнего Китая» также получили широкое внимание и похвалу от пользователей Интернета по всему миру. Интернет-пользователь прокомментировала в одной из известных соцсетей: «История очень интересная. Было бы еще лучше, если бы субтитры были переведены на испанский язык. Я мексиканка. Мне очень нравится азиатская культура и музыка». Другая девушка на японском языке прокомментировала, что она стала смотреть анимационные ролики медиапроекта «Ожившие мифы древнего Китая» из-за Щербаковой, и что это является «большим шагом в сотрудничестве между Китаем и Россией».

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SOURCE CGTN