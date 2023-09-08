«Образование не может ждать» призывает выполнить обещания в области образования для всех

С надеждой и смелостью: фонд «Образование не может ждать» призывает мировых лидеров ликвидировать дефицит финансирования для выполнения обещаний в области образования для всех

Доклад о результатах работы глобального фонда Организации Объединенных Наций по вопросам образования в чрезвычайных ситуациях показывает, что в настоящее время он охватил своей работой почти 9 млн. детей.

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- В связи с празднованием Международного дня грамотности и способностью образования создавать устойчивые и мирные общества – «Образование не может ждать» (ECW), Глобальный фонд Организации Объединенных Наций по образованию в чрезвычайных ситуациях, призывает мировых лидеров расширить финансовую поддержку.

ECW and its strategic partners are responding with record speed. On average, it takes just 9 weeks to respond to acute emergencies and 15 weeks to respond to escalating crises.

Согласно опубликованному сегодня ежегодному отчету о результатах, ECW и его глобальные стратегические партнеры предоставили качественное комплексное образование 8,8 миллионам детей с момента создания Фонда в 2016 году, в том числе 4,2 миллиона только в 2022 году.

«Достижения, описанные в новом отчете о результатах ECW, свидетельствуют о том, что международный фонд движется с силой, скоростью и гибкостью, обеспечивая при этом качество. Хотя доноры активизируются, дефицит финансирования фактически увеличился, и только 30% потребностей в образовании в чрезвычайных ситуациях было профинансировано в 2022 году. Мы должны справиться с этой задачей, предоставив больше финансовых средств на образование», – заявил уважаемый Гордон Браун, специальный посланник ООН по глобальному образованию и председатель ECW High-Level Steering Group.

Компания ECW сталкивается с дефицитом финансирования в размере около 670 млн. долл. США для полного финансирования результатов в рамках стратегического плана на 2023-2026 г.г, который поможет 20 миллионам детей в течение следующих трех лет.

«С надеждой и смелостью мы можем ответить на вызов, стоящий перед миром, который сталкивается с изменением климата, жестокими конфликтами и принудительным перемещением. Мы можем сделать это, проявив мужество и смело вкладывать средства в образование для тех, кто больше всего в нем нуждается», – заявил исполнительный директор фонда «Образование не может ждать» Ясмин Шериф.

На сегодняшний день ECW финансирует образовательные программы в 44 странах. Когда пандемия COVID-19 привела к закрытию школ по всему миру, фонд ECW отреагировал на изменения в своих программах и охватил еще 32,2 миллионов детей.

Инвестиции ECW делают важные шаги по охвату наиболее маргинализированных детей в мире. Из 4,2 миллионов детей, достигнутых в 2022 году, 21% являются беженцами, а 14% – внутренне перемещенными лицами.

В 2022 году меры реагирования ECW включали пристальное внимание к климатическому кризису посредством предоставления грантов на борьбу с засухой в Восточной Африке и наводнениями в Пакистане и Судане. ECW утвердила также новое финансирование в ответ на войну в Украине и возобновление конфликтов в районе озера Чад и Эфиопии.

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