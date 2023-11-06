Древний город Аньян в Китае принимает международную конференцию по комиксам и анимации

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Organizing Committee of the 19th International Comic Conference

06 Nov, 2023, 13:09 ET

АНЬЯН, Китай, 6 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- В субботу в древнем городе Аньян (провинция Хэнань, Центральный Китай) открылась международная конференция по комиксам и анимации с участием более 1000 мультипликаторов и аниматоров из 12 стран и регионов мира, включая Китай, Японию, Республику Корея и Сингапур.

По данным оргкомитета, на 19-й Международной конференции по комиксам и анимации, которая продлится до 8 ноября, будет представлена в общей сложности 2931 работа, созданная в этом жанре художниками из 29 стран и регионов мира.

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Int'l comic conference opens in ancient Chinese city Anyang
Int'l comic conference opens in ancient Chinese city Anyang

Отдельная экспозиция, посвященная китайскому искусству комикса и анимации за последние 30 лет, представит шедевры 70 китайских мультипликаторов.

Международная конференция по комиксам и анимации была впервые проведена в 1996 году по совместной инициативе организаций анимационной индустрии Китая, Японии, Республики Корея и других стран и регионов мира.

Аньян (Anyang) — одна из восьми древних столиц Китая, основанная при династии Шан (ок. XVI–XI вв. до н.э.) более 3000 лет назад. Иероглифы, начертанные на обнаруженных здесь черепашьих панцирях и костях животных (цзягувэнь), представляют собой самую раннюю систему зрелой письменности, найденную в Китае на сегодняшний день. Проведение Международной конференции по комиксам и анимации на родине цзягувэнь придает мероприятию особую атмосферу.

Ссылки на вложенные изображения:

   Ссылка: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443064 

   Подпись: Древний город Аньян в Китае принимает международную конференцию по комиксам и анимации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2266959/Comic.jpg

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