«Первая собака» Америки Бо становится аватаром в сети для общения домашних питомцев XOOX

News provided by

XOOX

17 Nov, 2023, 09:00 ET

Собака семьи Барака Обамы становится аватаром в эксклюзивном приложении для сетевого общения домашних питомцев ХООХ

– Идея воссоединения с домашними питомцами, убежавшими по Радуге, набирает популярность.

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- 3D-видео черной собаки, радостно бегущей по травянистой лужайке перед Белым домом, ее роскошная развевающаяся шерсть привлекли внимание прохожих на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

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Bo, who recrossed the rainbow bridge. : The ad emphasizes the 3D recreation of "Bo," the late First Dog of former President Obama, who has crossed the rainbow bridge. Registering with XOOX brings departed pets to life as 3D avatars using information through the database.
Bo, who recrossed the rainbow bridge. : The ad emphasizes the 3D recreation of "Bo," the late First Dog of former President Obama, who has crossed the rainbow bridge. Registering with XOOX brings departed pets to life as 3D avatars using information through the database.

Черная собака в видеоролике 11 ноября похожа на Бо, любимую нацией «первую собаку» Америки — домашнего питомца Барака Обамы в период его пребывания на посту президента Соединенных Штатов. Блестящие угольки глаз, передние лапы с белыми «носочками», гладкая черная шубка — все этой собаке напоминает Бо. Хотя ролик длится всего 15 секунд, камера успевает передать искренний взгляд Бо, выражающий страстное желание воссоединиться со своей семьей через сеть XOOX. Это трогательное выражение глаз находит глубокий отклик в сердцах тех, кто когда-либо терял своих питомцев. Особый интерес представляет то, какую реакцию вызовет это видео в семье Барака Обамы, которая обожала Бо.

Видеоролик был создан в рамках кампании по съемке короткого контента в ХООХ — эксклюзивном приложении для сетевого общения домашних животных (PNS), предназначенном для домашних питомцев. Приложение ХООХ, запущенное 11 ноября, в настоящее время занимается созданием аватаров ушедших домашних питомцев. Используя видеокадры и фотографии, сделанные при жизни животных, XOOX создает аватары, очень похожие на них. По мнению XOOX, это позволит семьям воссоединиться со своими ушедшими любимцами и утешить тех, кто тоскует по своим четвероногим друзьям. Кристин Ким (Kristin Kim), менеджер по связям с общественностью компании XOOX, заявила: «С согласия владельцев домашних животных мы используем данные питомцев, зарегистрированных в социальной сети, для создания аватаров. Цель создания аватаров домашних питомцев — дать выход эмоциям и облегчить боль разлуки встречами, выходящими за рамки времени и пространства».

XOOX — это социальная сеть, подписчиками которой являются домашние питомцы, а не люди. XOOX предлагает сервисную функцию для анализа рисунка в зоне вокруг век и глаз животного, который можно зарегистрировать в качестве биометрического идентификатора в системе распознавания лиц и затем использовать для подтверждения идентификации питомца. Кроме основного приложения, работающего в формате задач по созданию короткого контента, XOOX запустила различные специализированные приложения для домашних животных, включая эксклюзивную музыку для животных, наборы для диагностики мочи, а также игры. Кроме того, планируется запуск интегрированного приложения для анализа ДНК и диагностики питомцев по методике MBTI, основой для которого станет выпуск приложения и тест-системы для анализа образцов мочи домашних животных в сотрудничестве с Medi Cloud — глобальной платформой для генетического анализа, использующей технологию NGS.

При создании аккаунта в приложении XOOX происходит автоматическое отчисление 1 пенни в Фонд ХООХ. Средства фонда XOOX направляются на кампании, пропагандирующие глобальные реформы законодательства по защите домашних животных.

Компания: XOOX LAB, INC
Адрес веб-сайта: www.xoox.pet
Контактное лицо: Кристен Ким (Kristen Kim)
Адрес эл. почты: [email protected]

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=B64h6ovmf0Y

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