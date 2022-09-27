Новый регион Гуань стремится к созданию нового высокого уровня открытой экономики

ГУЙЯН (Китай), 27 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- В первой половине текущего года общий объем импорта и экспорта Нового региона Гуань составил 698,11 млн долларов США, что на 112,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 60,7% годового целевого показателя. Три новых иностранных предприятия достигли объема 19,42 млн долл. США, превысив показатели за весь 2021 год, а общий объем импорта и экспорта трансграничной электронной торговли достиг 123 млн долл. США.

Решительная реформа активирует новые движущие силы экономического развития

A corner of Guian New Area high-end equipment manufacturing industrial park

Будучи важным окном, открывающим провинцию Гуйчжоу внешнему миру, являясь «сильной провинциальной столицей» Гуань Гуйян и плацдармом открытой экономики, начиная с этого года Гуань осуществил реформу системы и ее механизмов, создав независимые финансовые структуры в зоне свободной торговли, предоставив определенные управленческие и проектные полномочия, улучшив «внутренние умения», при этом уделяя особое внимание развитию и строительству, привлечению инвестиций, а также промышленному развитию, согласно данным Управляющего комитета Нового региона Гуань.

В январе этого года было официально создано Бюро по поощрению инвестиций Нового региона Гуань, важный департамент экономического развития нового района, создавший корпоративную базу данных по иностранным инвестициям, внешней торговле, торговле услугами и трансграничной электронной торговле. Работа Бюро посвящена привлечению инвестиций и услуг в области внешней торговли.

Мощная промышленность создает канал связи и взаимодействия

Компания Shuangkun Electronic Technology, основанная в апреле этого года, является профессиональным производителем, специализирующимся на производстве и разработке дисплеев и экранов. Кроме того, это — ключевое предприятие для создания кластера индустрии дисплеев с общим объемом инвестиций 380 млн юаней. «Мы получили много заказов», — заявил директор компании, сообщив, что в этом году объем выпуска предположительно достигнет 600–800 миллионов юаней.

Компания Shuangkun Electronic Technology является одним из кластерных предприятий в сфере производства фотоэлектрических дисплеев, открытых в Новом регионе Гуань. Для создания нового высокого уровня открытости Новый регион Гуань активно занимался кластерным развитием и постепенно сформировал промышленные кластеры фотоэлектрических дисплеев, фотоэлектрического освещения и электронной переработки. Далее Новый регион Гуань планирует построить промышленный канал, который соединит его с районом Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао и существенно продвинет на пути создания внешнеторгового парка на уровне десяти миллиардов.

Качественные услуги создают новый высокий уровень инвестиций и развития бизнеса

В перерабатывающем промышленном парке Нового региона Гуань компания Guizhou Huajiaxin Technology, которая занимается капитальным обслуживанием и переработкой, как ожидается, в этом году обеспечит импорт и экспорт в размере 25 млн долларов США. С момента открытия эта компания получала скидку на логистические услуги, отсроченные налоговые платежи, снижение арендной платы и другие льготы.

В последние годы Новый регион Гуань принял ряд мер, направленных на поддержку промышленного развития открытой экономики с учетом особенностей заводов и логистики, а также на предоставление необходимой и всеобъемлющей финансовой поддержки предприятиям парка.

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Подпись: уголок в промышленном парке по производству высококлассного оборудования Нового региона Гуань

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SOURCE Guian New Area Management Committee