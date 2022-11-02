Мини-фильм о провинции Хайнань вышел на китайских и зарубежных видеоплатформах

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Hainan Provincial Department of Tourism, Culture, Radio, Television and Sports

Nov 02, 2022, 12:01 ET

Документальный мини-фильм о провинции Хайнань на юге Китая вышел на китайских и зарубежных видеоплатформах

ХАЙКОУ, Китай, 2 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- На нескольких видеоплатформах в Китае и за рубежом, включая iQiyi, Youku, Netease video, TV.sohu.com, Facebook, Twitter и theworldofchinese.com, вышел документальный мини-фильм об островной китайской провинции Хайнань на английском языке. Этот документальный мини-фильм под названием One Minute China — Hainan («Китай за одну минуту — Хайнань») был подготовлен совместно Департаментом туризма, культуры, радио, телевидения и спорта провинции Хайнань и Commercial Press. 

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One Minute China - Hainan
One Minute China - Hainan

Этот фильм с его изящно и тактично подобранными кадрами и видеорядом приглашает китайскую и зарубежную аудиторию принять участие в экскурсии по Хайнаню, не выходя из дома. Всего за одну минуту зрители узнают секретный рецепт вкуснейшего цыпленка Вэньчан, подразнят свои вкусовые рецепторы местным желтым чили, а также насладятся освежающим цинбуляном (десерт в виде супа) и познакомятся с местной чайной традицией.

В фильме рассказывается о том, какие кардинальные перемены привнесли технологии в жизнь построенной посреди застывшей лавы деревни, история которой насчитывает уже тысячи лет, а также о превращении древнего соляного поля в популярную туристическую достопримечательность. Зрители также получат ярчайшие впечатления, познакомившись с оживленной ночной жизнью Хайкоу, женским музыкальным фестивалем с заразительной атмосферой, упорным трудом мастера, посвятившего себя нематериальной культурной традиции резьбы по кокосу, а также со ставшим популярным в провинции серфингом.

Этот емкий документальный фильм был создан международной съемочной группой. В фильме представлена панорама Хайнаня, при этом в качестве центрального элемента рассказывается о строительстве порта свободной торговли Хайнань с различных точек зрения, включая природу, культуру, историю и народные обычаи. 

Этот документальный мини-фильм, демонстрирующий яркий и разноплановый Хайнань, уже завоевал широкую популярность в социальных сетях. Менее чем за месяц количество просмотров на зарубежных платформах превысило 100 тысяч.

Ссылки на вложенные изображения:
Ссылка: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=432595
Подпись: One Minute China — Hainan

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1935965/Hainan.jpg

SOURCE Hainan Provincial Department of Tourism, Culture, Radio, Television and Sports

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