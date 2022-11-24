Чемпионка зимних Олимпийских игр Анна Щербакова дебютирует в озвучивании анимационных роликов

ПЕКИН, 24 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Чемпионка зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по фигурному катанию Анна Щербакова дебютирует в озвучивании анимационных роликов медиапроекта CGTN «Ожившие мифы древнего Китая». Она своим голосом рассказывает о китайских классических мифах и легендах, чтобы содействовать культурному обмену между Китаем и Россией.

22 ноября официально дан старт проекту по интегрированным коммуникациям традиционной культуры «Ожившие мифы древнего Китая». Работы созданы на основе классических мифов и легенд и рассказывают об известных китайских мифических персонажах, таких как Нюйва, Хоу И, Чжуань-сюй, Гун-гун и др. Благодаря слиянию техники традиционной китайской пейзажной живописи с западным изобразительным искусством и использованию цифровой технологии дополненной реальности (AR) созданы серии мультимедийных продуктов: длинные свитки живописи с дополненной реальностью и анимационные ролики. Анна Щербакова впервые рассказала историю Китая на русском языке. Она сказала, что Китай произвел на нее очень глубокое впечатление. Китайцы очень добрые и гостеприимные и ценят свою культуру. Она с радостью участвовала в мероприятиях по культурному обмену между Китаем и Россией и надеется внести в это свой вклад.

Как стало известно, проект «Ожившие мифы древнего Китая» включает три анимационных ролика, и Анна Щербакова участвовала в озвучивании всех трех. В ролике «Богиня Нюйва», запущенном 22 ноября, зрители могут насладиться дебютом Анны Щербаковой в дубляже. Анна считает, что участие в озвучивании анимационных роликов — это очень запоминающийся и приятный опыт, но и очень сложный. «Мы привыкли на льду эмоции выражать всё-таки в движениях, эмоциями на лице, мимикой. А здесь нужно было всё переложить на голос», — сказала Анна Щербакова. Сталкиваясь с новыми вызовами, Анна Щербакова тщательно консультировалась с командой профессионалов дубляжа, стремясь сделать все возможное в каждой детали.

Кроме Анны Щербаковой, один из лучших мастеров дубляжа из России Сергей Чонишвили также озвучивает эти ролики. А Алёна NANA, первый полноценный виртуальный персонаж, созданный совместно Россией и Китаем, исполняет промо песню «Вечные пространства миров».

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/1954176/video_1.mp4

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/1954177/video_2.mp4

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1953493/image_1.jpg

SOURCE CGTN