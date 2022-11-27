Предстоящая Международная цифровая торговая выставка «Китай и страны Центральной и Восточной Европы» свидетельствует об усилиях Китая по развитию международной торговли

ПЕКИН, 27 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- С 28 ноября по 7 декабря 2022 года на онлайн-платформе Fast Expo (https://ceec.fastexpo.cn) пройдет Международная цифровая торговая выставка «Китай и страны Центральной и Восточной Европы». Она проводится Китайским советом по содействию международной торговле (CCPIT) и организуется совместно Международной торговой палатой Китая, Информационным центром Совета Китая по развитию внешней торговли (CCPIT) и компанией CMEC International Exhibition Co., Ltd. Цель цифровой выставки — познакомить 800 китайских экспонентов с 8000 потенциальными покупателями из 20 стран Центральной и Восточной Европы и русскоговорящего региона. Это мероприятие поможет китайским государственным предприятиям, ММСП, производителям и торговым компаниям расширить свои деловые горизонты с конечной целью развития международной торговли, особенно в странах Центральной и Восточной Европы. В то же время оно предлагает комплексное решение и легкий доступ как для высококачественных китайских поставщиков, так и для потенциальных зарубежных покупателей, чтобы найти идеальное предложение на платформе. Основные секторы включают механическое оборудование, автокомпоненты, аппаратное оборудование, электромеханическую продукцию, строительные материалы, продукты питания, здравоохранение и текстиль.

Китай и страны Центральной и Восточной Европы связывают глубокие традиционные дружеские отношения и долгая история сотрудничества. Страны Центральной и Восточной Европы проводят реструктуризацию экономики и модернизацию инфраструктуры, поэтому они имеют огромный спрос на китайскую продукцию, особенно в области машиностроения, автозапчастей, оборудования, электромеханической продукции и в других отраслях с большим потенциалом для сотрудничества. Эта цифровая выставка создаст хорошую возможность для торговых обменов как для продавцов, так и для покупателей для удовлетворения торговых потребностей потребителей из Центральной и Восточной Европы и расширения торгового сотрудничества между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы. Все соответствующие организации и предприятия приглашаются к активному участию в выставке для дальнейшего укрепления экономических и торговых обменов между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы, а также углубления взаимовыгодного сотрудничества с китайскими предприятиями.

Расписание 6 параллельных торговых сессий в режиме реального времени:

Отрасль Дата Время (Пекинское время) Механическое оборудование 28 ноября 2022 г. 15:00–17:00 Автозапчасти 29 ноября 2022 г. 15:00–17:00 Оборудование, механические и электрические изделия 30 ноября 2022 г. 15:00–17:00 Строительные материалы 1 декабря 2022 г. 15:00–17:00 Продукты питания 2 декабря 2022 г. 15:00–17:00 Здравоохранение 5 декабря 2022 г. 15:00–17:00

Для компаний участие в цифровой выставке является бесплатным.

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SOURCE CMEC International Exhibition Co., Ltd.